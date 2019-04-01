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Минобороны Молдавии опровергло сообщение о заходе фрегата НАТО в порт Джурджулешты 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Reuters
Минобороны Молдавии опровергло сообщение зарубежных СМИ о том, что фрегат ВМС Канады Toronto в понедельник утром встал на якорь в молдавском порту Джурджулешты на Дунае.
"Сообщение о заходе фрегата НАТО Toronto в молдавский порт Джурджулешты — чья-то неудачная первоапрельская шутка", — заявили в пресс-службе министерства обороны республики.
Там выразили недоумение тем, что автор этой новости ссылается на пресс-службу военного ведомства Молдавии.
В понедельник утром в ряде российских СМИ появилась новость о том, что фрегат ВМС Канады Toronto утром в понедельник встал на якорь в порту Джурджулешты. В сообщениях говорилось, что местные власти встретили гостей хлебом-солью и организовали развлекательную программу.
Фрегат Toronto вошел в Черное море в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО и в настоящее время находится в Одессе, где, как ожидается, пробудет до 3 апреля. Вместе с ним там находятся фрегат Нидерландов Evertsen и фрегат испанских ВМС Santa Maria.
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Комментарии
Армия , Войска , Министерство обороны , Канада , Молдова
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