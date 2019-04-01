Два корабля НАТО вошли в порт Одессы

Два корабля НАТО — фрегат королевских военно-морских сил Канады и военно-морских сил Испании — прибыли в порт Одессы. Об этом в понедельник сообщил менеджер по связям с общественностью Одесского морского порта Евгений Прокопец.

"Канадский корабль прибыл в 08:00, а 20 минут назад испанский военный корабль пришвартовался на морвокзале", — приводит его слова агентство УНН.

При этом Прокопец уточнил, что речь идет о фрегате королевских ВМС Канады Toronto и фрегате ВМС Испании Santa Maria.

Ранее в посольстве Канады на Украине сообщали, что два корабля НАТО прибудут в Одессу 1 апреля после выполнения задач по патрулированию в Черном море. Капитаны кораблей, как отметили в диппредставительстве, проведут встречи с украинскими моряками, а также с представителями городских властей. Для жителей Одессы будет организовано посещение фрегатов.