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Госдеп назвал целью россиян в Венесуэле восстановление С-300 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: Reuters
Российские военные прилетели в Венесуэлу, чтобы восстановить работу систем ПВО С-300, считает спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. Его речь опубликована в Twitter Госдепа.
Как заявил Абрамс, специалисты намерены наладить функционирование комплексов после масштабного отключения электроэнергии в стране.
"По нашему мнению, одна из вещей, которыми русские там занимаются — это помощь властям с системами С-300, которые пострадали от "блэкаутов", — отметил спецпредставитель.
Абрамс добавил, что США не в курсе, какое именно техническое обслуживание оказывают российские военные.
В начале марта Национальная корпорация по электроэнергии Венесуэлы сообщила о диверсии на крупной гидроэлектростанции "Эль-Гури". В результате инцидента в Каракасе и в 21 из 23 штатов страны отключилось электричество. Николас Мадуро возложил ответственность за случившееся на Вашингтон. В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео отверг эти обвинения.
В субботу 23 марта для проведения консультаций по военно-техническому сотрудничеству в аэропорт под Каракасом прибыли два самолета с российскими военнослужащими. По данным местных СМИ, всего в Венесуэлу прилетели 99 военных, также были доставлены 35 тонн груза. Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, присутствие российских специалистов регулируется соглашением о военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Каракасом.
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Армия , Латинская Америка , Оружие , США , Эллиот Абрамс , Николас Мадуро , Мария Захарова , МИД , Госдеп США , Венесуэла
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