Госдеп назвал целью россиян в Венесуэле восстановление С-300

Как заявил Абрамс, специалисты намерены наладить функционирование комплексов после масштабного отключения электроэнергии в стране.

"По нашему мнению, одна из вещей, которыми русские там занимаются — это помощь властям с системами С-300, которые пострадали от "блэкаутов", — отметил спецпредставитель.

Абрамс добавил, что США не в курсе, какое именно техническое обслуживание оказывают российские военные.

В начале марта Национальная корпорация по электроэнергии Венесуэлы сообщила о диверсии на крупной гидроэлектростанции "Эль-Гури". В результате инцидента в Каракасе и в 21 из 23 штатов страны отключилось электричество. Николас Мадуро возложил ответственность за случившееся на Вашингтон. В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео отверг эти обвинения.