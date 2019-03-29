Российские военные прилетели в Венесуэлу, чтобы восстановить работу систем ПВО С-300, считает спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. Его речь опубликована в Twitter Госдепа.
Как заявил Абрамс, специалисты намерены наладить функционирование комплексов после масштабного отключения электроэнергии в стране.
"По нашему мнению, одна из вещей, которыми русские там занимаются — это помощь властям с системами С-300, которые пострадали от "блэкаутов", — отметил спецпредставитель.
Абрамс добавил, что США не в курсе, какое именно техническое обслуживание оказывают российские военные.
В начале марта Национальная корпорация по электроэнергии Венесуэлы сообщила о диверсии на крупной гидроэлектростанции "Эль-Гури". В результате инцидента в Каракасе и в 21 из 23 штатов страны отключилось электричество. Николас Мадуро возложил ответственность за случившееся на Вашингтон. В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео отверг эти обвинения.
В субботу 23 марта для проведения консультаций по военно-техническому сотрудничеству в аэропорт под Каракасом прибыли два самолета с российскими военнослужащими. По данным местных СМИ, всего в Венесуэлу прилетели 99 военных, также были доставлены 35 тонн груза. Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, присутствие российских специалистов регулируется соглашением о военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Каракасом.