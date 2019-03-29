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Россия готова продать Китаю истребители Су-57 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия готова предложить Китаю экспортную версию Су-57, об этом сообщает британское издание Jane’s 360 со ссылкой на заявление директора по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктора Кладова.
«Китай не так давно принял партию из 24 самолетов Су-35. В ближайшие два года [Китай] решит, закупить ли еще Су-35, построенные вместе с Китаем, либо закупить истребитель пятого поколения. Это может стать еще одной возможностью для Су-57Э (экспортный вариант Су-57 — прим. ВЗГЛЯД)», — цитирует слова Кладова на международной выставке LIMA 2019 Jane's 360.
Также он добавил, что Ближний Восток также является привлекательным рынком для этой модели.
Ранее в пятницу источник в авиационной отрасли сообщил, что перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) уже имеет паспорт экспортного облика, документ находится на рассмотрении в правительстве в связи с изменением названия с Т-50 на Су-57.
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Армия , Азия , Войска , Оружие , Ростех , Китай
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