Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США против гиперзвука будут обороняться по-новому 

Газета.ру 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Вооруженные силы США выпустили «дорожную карту» по новой системе противовоздушной и противоракетной обороны, которая предполагает противодействие новым угрозам, такие как беспилотники и гиперзвуковые ракеты. Об этом изданию Defense News рассказал начальник Командования космической и противоракетной обороны армии генерал Джеймс Дикинсон.
По его словам, полный документ находится в разработке в течение нескольких лет и до сих пор дорабатывается. «Этот документ действительно наметил курс для будущих сил противовоздушной обороны и противоракетной обороны», — сказал Дикинсон.
В материале отмечается, что концепция включает в себя такие возможности, которые бы помогали защищать маневрирующие сухопутные силы, создавать «окна превосходства» в воздухе. Помимо защиты от вражеских ракет, артиллерии и минометных обстрелов, концепция предполагает защиту от крылатых ракет и дронов.
Ранее журнал Scientific American рассказал о ядерном оружии России, которое «затягивает петлю» на обороноспособности США.
Газета.ру: последние новости
Scientific American рассказал о ядерном оружии России, "затягивающем петлю" вокруг США "Больше лает, чем кусает": FP оценил сверхзвуковое оружие России Washington Post рассказала о сговоре Трампа с Нетаньяху
Комментарии
Армия , Войска , Оружие , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США пришли к одиозному выводу о выборах на Украине13
Российский самолет пролетел над базами США1
Путина обеспокоили заявления по Венесуэле314
Европейская страна отказалась от санкций против РФ4
Возле московского ТЦ открыли стрельбу24
Видео
Автомат Калашникова проверили в экстремальных условиях
Армия Войска
Путина обеспокоили заявления по Венесуэле
Политика
«Трагикомедия»: два дня до выборов на Украине
Украина В мире
Экипажи «Русских витязей» показали высший пилотаж в Малайзии
Оружие Армия
Поражение Зеленского, или Пять сценариев смуты
Украина Статьи
Звезду сериала «Бедная Настя» обокрали в Москве
Шоу-бизнес Криминал
Галлюциногенное оружие показали в деле
Армия Войска
План «Сирена» отменен: найдено тело сбежавшего солдата
Происшествия
Сексоголизму Борисовой нашлось объяснение
Шоу-бизнес
В Москве введен план «Сирена»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение