В Минобороны назвали цену превращения Су-25 в Су-25СМ3

Минобороны России оценило стоимость преобразования штурмовика Су-25 в Су-25СМ3 в 2,8 миллиарда рублей. Соответствующее извещение о проведении закрытого аукциона выложено на портале госзакупок.

Исполнитель контракта будет выбран 25 апреля. Обновление машин планируется провести в три этапа. В 2019 году «на выполнение работ по ремонту с модернизацией самолетов типа Су-25 в вариант Су-25СМ3» планируется выделить сто рублей, в 2020 году — менее 900 миллионов, в 2021 году — более 1,8 миллиарда. Контракт должен быть исполнен до 10 ноября 2021 года. Количество ремонтируемых штурмовиков не сообщается.

В феврале в Китае заявили, что советские штурмовики Су-25 устарели для участия в современных войнах, и Россия по экономическим причинам не смогла модернизировать их до более продвинутого Су-39.

В сентябре 2018 года работы по преобразованию четырех Су-25 в Су-25СМ3 военное ведомство оценило в 1,7 миллиарда рублей.

В феврале того же года Су-25 ВКС России в Сирии был подбит ПЗРК боевиков. Пилот штурмовика Роман Филипов катапультировался, но подорвал себя гранатой, чтобы не быть захваченным в плен. Летчик стал Героем России.

Советский дозвуковой Су-25 впервые поднялся в воздух в 1975 году. Создатели уверяют, что Су-25СМ3 от Су-25 отличает увеличенная до трех раз боевая эффективность, в частности, система ГЛОНАСС, позволяющая программировать конечную точку на карте с точностью до десяти метров, и цифровой дисплей в кабине, отображающий наземную и воздушную обстановку.