В США ищут топливо для военных учений на Украине

ВМС США озаботились поиском поставщика топлива для предстоящих учений Sea Breeze 2019 на Украине и в Румынии . Соответствующая заявка размещена на сайте Военно-морского министерства страны.

В преддверии ежегодных учений Sea Breeze-2019 правительство заинтересовано в предложениях потенциальных поставщиков различных видов топлива, — приводит текст документа RT.

Всего для проведения мероприятия нужно почти 413 тысяч литров топлива. Учения будут проходить в Одесской, Николаевской и Херсонской областях и в северо-западной части Чёрного моря. В МИД России назвали проведение Sea Breeze опасной идеей.

Ранее News.ru писал, что группа судов Второй постоянной военно-морской группы НАТО пересекла границу акватории Чёрного моря.

В состав соединения входит нидерландский эсминец «Эвертсен», французский вспомогательный корабль, а также канадский, испанский и турецкий фрегаты. Суда ВМС Канады и Испании первого апреля, после патрулирования группировки, зайдут в порт Одессы.