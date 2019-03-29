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В США ищут топливо для военных учений на Украине 

News.ru + ещё 2 7 часов назад
Фото: ТАСС
ВМС США озаботились поиском поставщика топлива для предстоящих учений Sea Breeze 2019 на Украине и в Румынии. Соответствующая заявка размещена на сайте Военно-морского министерства страны.
В преддверии ежегодных учений Sea Breeze-2019 правительство заинтересовано в предложениях потенциальных поставщиков различных видов топлива, — приводит текст документа RT.
Всего для проведения мероприятия нужно почти 413 тысяч литров топлива. Учения будут проходить в Одесской, Николаевской и Херсонской областях и в северо-западной части Чёрного моря. В МИД России назвали проведение Sea Breeze опасной идеей.
Ранее News.ru писал, что группа судов Второй постоянной военно-морской группы НАТО пересекла границу акватории Чёрного моря.
В состав соединения входит нидерландский эсминец «Эвертсен», французский вспомогательный корабль, а также канадский, испанский и турецкий фрегаты. Суда ВМС Канады и Испании первого апреля, после патрулирования группировки, зайдут в порт Одессы.
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Комментарии7
Армия , В мире , Войска , Украина , МИД , Румыния , США
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