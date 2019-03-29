Артиллеристы в учениях применили ракеты

Ракетные и артиллерийские соединения 58-й и 49-й общевойсковых армий на Северном Кавказе, ракетные корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии приняли участие в учениях на территории пяти регионов России . Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Южного военного округа.

"В ходе однодневных учений ракетные и артиллерийские соединения, расчеты кораблей отработали более 900 нормативов, в том числе по уничтожению целей противника оперативно-тактическими ракетами", — говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

В частности, расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" ракетного соединения из Северной Осетии электронными пусками со ставропольского полигона уничтожили объекты в горах Кавказского хребта.

В пресс-службе уточнили, что одновременное управление огнем было организовано с командных пунктов объединений в Дагестане, Северной Осетии, Ростовской области, Крыму и на Ставрополье.

В мероприятии боевой подготовки приняли участие более 5 тыс. военнослужащих, были задействованы свыше 500 единиц артиллерийских установок и ракетных комплексов и десятки беспилотников.