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Артиллеристы в учениях применили ракеты 

ТАСС + ещё 5 13 часов назад
Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС
Ракетные и артиллерийские соединения 58-й и 49-й общевойсковых армий на Северном Кавказе, ракетные корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии приняли участие в учениях на территории пяти регионов России. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Южного военного округа.
"В ходе однодневных учений ракетные и артиллерийские соединения, расчеты кораблей отработали более 900 нормативов, в том числе по уничтожению целей противника оперативно-тактическими ракетами", — говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.
В частности, расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" ракетного соединения из Северной Осетии электронными пусками со ставропольского полигона уничтожили объекты в горах Кавказского хребта.
В пресс-службе уточнили, что одновременное управление огнем было организовано с командных пунктов объединений в Дагестане, Северной Осетии, Ростовской области, Крыму и на Ставрополье.
В мероприятии боевой подготовки приняли участие более 5 тыс. военнослужащих, были задействованы свыше 500 единиц артиллерийских установок и ракетных комплексов и десятки беспилотников.
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Армия , Войска , Оружие
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