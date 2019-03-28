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В Пентагоне отказались слепо верить России 

Lenta.ru 36 минут назад
Фото: Reuters
Заявления Москвы о том, что российские военные в Венесуэле не представляют угрозы безопасности, не обязательно полностью правдивы. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан, передает Reuters.
«Я не уверен, что всегда верю тому, что они [русские] говорят», — сказал он, выступая перед группой журналистов во Флориде.
В то же время он не уточнил, что, по его мнению, российские военные делают в Венесуэле.
Ранее в МИД России сообщали, что нахождение российских специалистов на территории Боливарианской Республики регулируется соглашением о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года. В Венесуэле также подтверждали, что служащие не будут участвовать ни в каких в боевых операциях в стране.
27 марта президент США Дональд Трамп заявил, что российские военные должны покинуть венесуэльскую территорию. Американский вице-президент Майк Пенс также призвал Москву прекратить поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро и перейти на сторону лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя временным главой государства. В России сочли такие заявления хамством.
Два военных транспортных самолета прибыли из России в Каракас 24 марта.
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Комментарии5
Армия , Николас Мадуро , Майк Пенс , Дональд Трамп , МИД , Пентагон , Reuters , Венесуэла , Москва , США
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