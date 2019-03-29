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Новый Ил-112 получил разрешение на взлет 

Российская Газета + ещё 3 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Построенный в Воронеже прототип легкого военно-транспортного самолета Ил-112 получил разрешение на первый полет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ПАО "Ил".
Ранее стало известно, что самолет впервые поднимется в небо в конце марта — начале апреля. Начало летных испытаний Ил-112 неоднократно переносилось из-за технических проблем. Последняя из них — нештатная работа роторов двигателей, — была устранена в марте. По словам главного конструктора ПАО "Ил" Николая Таликова, опытный образец получился слишком тяжелым и не соответствует техническому заданию Минобороны по перевозке пяти тонн груза на расстояние 1200 километров, используя аэродром третьего класса. Этот недочет планируют исправить на серийных моделях.
Ил-112 заменит в ВКС России устаревший Ан-26. "Летающий грузовик" сможет перевозить и десантировать войска и снаряжение, используя грунтовые аэродромы. Минобороны очень ждет эту машину — парк Ан-26 стремительно ветшает, — и готово закупить минимум 100 самолетов. Заинтересовались Ил-112 и гражданские ведомства — в частности, почта России.
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Армия , Войска , Оружие , Министерство обороны , Почта России
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