Новый Ил-112 получил разрешение на взлет

Построенный в Воронеже прототип легкого военно-транспортного самолета Ил-112 получил разрешение на первый полет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ПАО "Ил".

Ранее стало известно, что самолет впервые поднимется в небо в конце марта — начале апреля. Начало летных испытаний Ил-112 неоднократно переносилось из-за технических проблем. Последняя из них — нештатная работа роторов двигателей, — была устранена в марте. По словам главного конструктора ПАО "Ил" Николая Таликова, опытный образец получился слишком тяжелым и не соответствует техническому заданию Минобороны по перевозке пяти тонн груза на расстояние 1200 километров, используя аэродром третьего класса. Этот недочет планируют исправить на серийных моделях.