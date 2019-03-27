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Запад отреагировал на размещение С-400 под Калининградом 

News.ru 27 марта 2019
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Западные журналисты отреагировали на размещение российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в Калининградской области. Авторы публикаций уверены, что дополнительные комплексы понадобились Москве в связи с покупкой Польшей американских установок ПРО «Патриот».
По мнению сотрудников издания The National Interest, С-400 лучше подходит для современных боевых действий, чем предыдущая разработка — С-300. «Триумф» совместим с четырьмя типами ракет: сверхбольшой дальности 40Н6Е (400 км), большой дальности 48Н6 (250 км), средней дальности 9М96Е2 (120 км) и малой дальности 9М96Е (40 км).
Однако зарубежные эксперты считают, что у С-400 есть «недостаток». Шведское агентство FOI опубликовало отчёт, в котором говорится — российский комплекс можно «перегрузить» большим количеством целей. Отражение массированной атаки заставит экипажи быстро израсходовать все боеприпасы, после чего потребуется перезарядка. В это время авиация Запада сможет нанести повторный удар.
Несмотря на некоторую «наивность» предложенной концепции, (шведы не брали в расчёт остальные комплексы ПВО, которые взаимодействуют с С-400), развёртывание новых «Триумфов» способно сократить возможное временное «окно» перезарядки до минимума.
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Армия , Войска , Калининград , Калининградская Область , Москва , Польша
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