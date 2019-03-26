НАТО расписало план Балтийского побоища с Россией

Американские эксперты полагают, что российские войска, пользуясь расположением своих баз, захватят прибалтийские государства перед тем, как встретить сопротивление объединённых сил Североатлантического альянса (НАТО), сообщает «Взгляд» со ссылкой на информацию, изложенную в The National Interest.
Начало войны между Россией и НАТО в Европе смоделировали аналитики Центра стратегических и бюджетных оценок США. По их мнению, российские военные специалисты в случае возникновения конфликта обязательно воспользуются географическим преимуществом, а именно близким расположением баз к странам Восточной Европы. Таким образом, армия РФ сможет в кратчайшие сроки захватить Эстонию, Латвию и Литву. Эксперты отмечают, что в этом случае руководству сил НАТО необходимо быстро принимать решение о контрнаступлении, поскольку "доверие европейцев к США будет подорвано в связи с неспособностью американцев выполнить обещания перед союзниками".
«Последствия проигрыша даже ограниченной войны с Россией на европейском континенте могут оказаться фатальными для сплоченности Альянса», — указано в статье The National Interest.
Поэтому эксперты пришли к выводу, что США необходимо укрепить силы НАТО, расположенные в Польше, боевыми группами бронетанковых бригад, пехотным батальоном, артиллерией, подразделениями противовоздушной обороны, а также вертолётными бригадами. Аналитики полагают, что объединённые польско-американские войска смогут задержать наступление российских войск, таким образом, освобождая основные силы НАТО для проведения операций на других фронтах.