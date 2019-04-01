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На юге России начались масштабные учения 

ТАСС + ещё 21 8 часов назад
Фото: ТАСС
Подразделения двух российских общевойсковых армий и соединения береговой обороны Черноморского флота подняты по тревоге в рамках начавшихся масштабных учений, которые проходят сразу в Крыму, Дагестане, Северной Осетии и в Ростовской области, сообщила пресс-служба Южного военного округа.
В течение недели свыше 6 тыс. военнослужащих будут отрабатывать отражение нападения мотопехоты противника. К учениям привлечены более 1,2 тыс. единиц военной техники, при этом танки и гусеничные самоходные артустановки доставляются на полигоны автомобильными тралами. Поддержку с воздуха войскам обеспечат более 40 самолетов и вертолетов.
"Одновременно в четырех регионах юга России объявлена учебная тревога в мотострелковых соединениях 8-й и 58-й общевойсковых армий и в соединении береговой обороны Черноморского флота в рамках проверки боеготовности и участия в двухсторонних батальонных тактических учениях", — сообщила пресс-служба Южного военного округа.
Ранее в понедельник в округе начались учения войск ПВО по защите Черноморского побережья России — маневры проходят в Краснодарском крае с участием свыше 1,5 тыс. военнослужащих и задействованием более 100 единиц спецтехники, среди которых зенитные пушечно-ракетные комплексы "Тунгуска", зенитные самоходки "Шилка", ракеты "Бук М2" и "Оса".
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Комментарии
Армия , Войска , Республика Крым
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