Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы расходы США на украинскую армию 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
За последние пять лет Украина получила от США более 1,3 миллиарда долларов на развитие армии. Об этом «Известиям» рассказал пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.
По словам Пахона, эти деньги были выделены на укрепление обороноспособности украинских войск и улучшение взаимодействия с НАТО. США поддерживают стремление Киева вступить в альянс, однако для этого важно урегулировать территориальные разногласия в Крыму.
Директор Центра изучения мира и конфликтов при университете Уэйна в Детройте Фредерик Персон считает, что НАТО не позволит Украине стать членом организации, поскольку это приведет к обострению отношений с Россией.
В декабре 2018 года стало известно, что США выделят Украине 10 миллионов долларов после инцидента в Керченском проливе. Эти деньги также были предназначены для увеличения военно-морского потенциала страны.
Последние новости
Рубль перестал зависеть от нефти В Кремле ответили захотевшему очистить Венесуэлу от российских военных Трампу Силовики взялись за VPN-сервисы в России
Армия , Видео , Войска , Пентагон , НАТО , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США допустили удар по России112
Президент Чехии признал воссоединение Крыма и России87
«Автороку» и «редактороку» объявили войну в России
Видео прохода кораблей НАТО в Черное море попало в Сеть8
Устроившая эротическую фотосессию врач объяснилась162
Видео
Мужчина улетел на зонтике
Происшествия
Захарова назвала «блокировщика» урегулирования в Донбассе
Политика США
Новая прихоть? Зачем Шнуров съехался с Ахеджаковой
Шоу-бизнес Статьи
Боевой F-35B вертикально сел
Армия Войска
Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы
Политика Латинская Америка
ЧВК из Украины нашли в Сирии
В мире Армия
Учения в Крыму: ЧФ подняли по тревоге
Войска Армия
У Зеленского нашли виллу в Италии
В мире Другое
Лукашенко пригрозил военным положением
В мире
Взрывы в московском метро: задержан член банды
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение