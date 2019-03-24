Разбомбить Россию и Китай: чем будут воевать ВВС США

ВВС США нуждаются в срочной и полномасштабной модернизации, чтобы быть готовыми к гипотетическим конфликтам с Россией Китаем . К такому выводу пришли финансируемая федеральным правительством США исследовательская компания Mitre Corp. и Центр стратегических и бюджетных оценок США (CSBA). «Газета.Ru» рассказывает о докладе CSBA, который, как считают эксперты, ляжет в основу планов по развитию американской авиации.

В сентябре 2018 года американские военно-воздушные силы заявили, что им требуется в общей сложности 386 боеготовых эскадрилий, чтобы парировать угрозы, которые в недалеком будущем будут исходить от России и Китая. Однако показатели боевого состава, пока определенные конгрессом США и американскими экспертами, не могут считаться достаточными. Об этом пишет издание Defense News.

Центр стратегических и бюджетных оценок США (CSBA) рекомендовал военно-воздушным силам США начать разрабатывать перспективные машины на основе новых технологий. В качестве подобных летательных аппаратов авторам доклада представляются беспилотные летательные аппараты малой радиолокационной заметности, новый беспилотный самолет-разведчик, который сможет проникать в оспариваемые области пространства ведения боевых действий, и самолеты-заправщики, которые не похожи на что-либо состоящее ныне на вооружении ВВС США.

«Подобное исследование Центра стратегических и бюджетных оценок США (CSBA), без всякого преувеличения, является документом исключительно программного характера, и отнестись к его содержанию надо со всем возможным вниманием», — пояснил «Газете.Ru» бывший заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

Собеседник издания уверен: несмотря на то, что подобное исследование пока не является официальным, можно не сомневаться, что подавляющее большинство его тезисов войдет в соответствующие планы строительства и развития родов сил боевой авиации Соединенных Штатов.

В исследовании, которое было поставлено Конгрессу в этом месяце, CSBA вскрыл критически недостаточное число самолетов-заправщиков, бомбардировщиков, истребителей, разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления и воздушных пунктах управления. Иными словами, по мнению авторов документа,

ВВС США для успешного ведения современных боевых действий не хватает решительно всего, и особенно бомбардировщиков, БЛА и заправщиков, необходимых для первого удара по вероятному противнику.

Парк стратегических бомбардировщиков, по мнению CSBA, должен вырасти с 9 до 24 боевых эскадрилий. При этом CSBA отказался назвать сроки, когда количество подразделений бомбардировщиков достигнет этой цифры, поскольку гипотетические возможности ВВС включают некоторые самолеты, которых пока нет на оснащении авиации США.

Количество эскадрилий истребителей в ВВС США должно увеличиться с 55 до 65, а флот самолетов-заправщиков совершить рывок с 40 до 58 подразделений. Число эскадрилий разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов, в настоящее время представленных в основном MQ-9 «Reaper», должно возрасти от нынешних 25 до 43 подразделений.

Число подразделений самолетов радио— и радиотехнической разведки, наземного наблюдения, БЛА стратегической разведки, представленных в настоящее время самолетами E-8 JSTARS, RC-135 и БЛА RQ-4 Global Hawk, может уменьшиться с 40 до 33 эскадрилий. Однако CSBA отмечает важность перехода от устаревающих машин, находящихся в настоящее время на оснащении ВВС, к перспективным системам, таким как Усовершенствованная система управлением поля боя (Advanced Battle Management System). По оценкам специалистов, ее возможности будут существенно превышать характеристики находящихся сегодня на вооружении самолетов.

Потребности ВВС США

Предложения ВВС несколько отличаются от анализа, проведенного CSBA. Последний не учел потребности американских авиаторов в таких областях, как космос, киберпространство, управляемые ракеты, военно-транспортная авиация, поиск и спасение экипажей на поле боя.

Согласно их собственным исследованиям, военно-воздушным силам требуются 14 эскадрилий бомбардировщиков, 62 эскадрильи истребителей, 54 эскадрильи самолетов-заправщиков, 27 эскадрилий ударных и разведывательных БЛА и 62 подразделения разведки и наблюдения (C2/ISR) к 2030 году.

Другое существенное различие в двух документах — военно-воздушные силы и CSBA сформировали свои взгляды на основе разных угроз. Начальник штаба военно-воздушных сил генерал Дэйв Голдфейн заявил, что его подсчет с 386 эскадрильями необходим, чтобы, по его мнению, «парировать угрозы равного по силам противника и в то же время быть способным сдерживать угрозы почти равного по возможностям противника».

В отличие от этой абстрактно поставленной задачи, CSBA стремится создать ВВС, которые могли бы достичь очень конкретной и, возможно, более амбициозной цели.

Во-первых, военно-воздушные силы США могут столкнуться с весьма серьезным конкурентом в ходе осуществления, к примеру, «крупной военной операцией Китая в Южно-Китайском море».

Во-вторых, через 10-20 дней ВВС США будут вынуждены заняться парированием агрессивной деятельности второго почти равного им по силам противника. К примеру, отражать «вторжение России в одну или несколько стран Балтии».

В недалеком будущем вооруженные силы России и Китая станут еще более технически оснащенными, превратив то, что сейчас является по американской терминологии «оспариваемой средой», в «высоко оспариваемую» среду, характеризующуюся, по мнению американских экспертов, «мобильными, перекрывающимися и взаимосвязанными зенитными ракетными системами, использующими разного рода пассивные датчики и другие методы, чтобы избежать обнаружения с помощью оборудования США».

«Высокая смертоносность, большой радиус действия и продуманное размещение этих систем на местности в сочетании с современными истребителями, самолетами радиоэлектронной борьбы, кибератаками и другими угрозами создают многоаспектную и многодоменную проблему для самолетов США», — говорится в этом документе.

На данный момент, по мнению CSBA, ни один летательный аппарат, стоящий на вооружении ВВС США, не оптимизирован для такой битвы в полном объеме.

Бомбардировщик B-21 корпорации Northrop Grumman, возможно, станет первым подобным самолетом, но он появится в боевом составе ВВС США только в середине 2020-х годов.

Бомбардировочная авиация

Поскольку Китай и Россия создают перспективные средства противовоздушной обороны с очень многообещающими ТТХ, для Соединенных Штатов будет жизненно важно иметь на оснащении собственных ВВС стратегические бомбардировщики малой радиолокационной заметности и большого радиуса действия, которые могли бы остаться незамеченными для РЛС ПВО противника и в полном объеме использовать свой арсенал авиационных средств поражения для поражения наиболее важных объектов противника — стартовых позиций зенитных ракетных войск, аэродромов, тем самым расчищая путь для истребителей и других самолетов США.

По мнению CSBA, в настоящее время ВВС США не закупают достаточного количества современных бомбардировщиков.

В частности, пока планируется приобрести всего 100 стратегических бомбардировщиков B-21. Однако этого количества может оказаться недостаточно для «мощного проникающего удара», необходимого только для одного крупномасштабного вооруженного конфликта высокой интенсивности, говорится в докладе. В этом документе рекомендуется довести в будущем число стратегических бомбардировщиков В-21 «Raider» до 288 единиц.

CSBA рекомендует ускорить закупки B-21, добавив, что «если предположить, что годовой объем производства B-21 может возрасти до 10-20 самолетов в год к концу 2020-х годов, то в общей сложности 55 стратегических бомбардировщиков B-21 смогут быть в строю к 2030 году».

Между тем ВВС США должны поддерживать в боевой готовности флоты B-52 и B-2 и начать списывать бомбардировщики B-1 только тогда, как первый B-21 поступит на оснащение бомбардировочной авиации.

Истребители

«Должны ли ВВС покупать F-15X у корпорации Boeing?» — задаются вопросом авторы исследования.

На это предложенный Конгрессу США документ дает однозначный ответ «нет», утверждая, что расходование ресурсов на новые F-15 может отнять необходимые средства у истребителя следующего поколения, к закупкам которого ВВС должны приступить как можно скорее.

F-15X, будучи истребителем поколения 4+, не сможет выжить в более оспариваемом боевом пространстве будущего,

утверждается в оценках авторов исследования. Причем они добавляют, что «ВВС должны рассмотреть вопрос о замене уходящего в отставку F-15C/D модернизированным F-35A в качестве моста к будущему семейству истребителей для завоевания превосходства в воздухе».

В исследовании уделяется приоритетное внимание разработке нового истребителя шестого поколения, известного как Penetrating Counter Air («Преодоление противовоздушной обороны и борьба с воздушными целями»), или PCA, а также ускорению закупок истребителей 5-го поколения до 70 F-35A в год.

О секретной программе PCA, находящейся на ранних стадиях разработки, известно очень немного. В исследовании предполагается, что это будет сверхзвуковое семейство систем большой дальности, способных проникать глубоко в воздушное пространство противника и поражать средства противовоздушной обороны, тем самым расчищая воздушное пространство для других летательных аппаратов, чтобы приблизиться к противнику на максимально близкое расстояние.

В целях ускорения разработки PCA, чтобы к 2030 году ВВС США смогли купить не менее 50 подобных систем, есть смысл, считают эксперты, использовать в качестве примера программу B-21.

«Максимальное использование уже отработанных технологий и, возможно, комплектующих и систем, поможет сократить время и стоимость развертывания многоцелевого PCA», — говорится в исследовании. «Эта возможность необходима сейчас, и поэтому ее развитие должно быть главным приоритетом», — продолжают авторы документа.

CSBA также рекомендует постепенное списание F-16 по мере появления достаточного количества F-35 и модернизацию F-22 Raptor и F-15E. Шесть эскадрилий A-10 Warthog должны быть сохранены в боевом составе ВВС США до 2030-е годов, как и планировалось раньше.

«Поскольку почти все его будущие боевые самолеты с высокой точностью будут способны оказывать непосредственную авиационную поддержку сухопутным войскам, ВВС не должны разрабатывать будущую замену А-10», — говорится в документе.

Самолеты-заправщики

В настоящее время в боевом составе ВВС США 457 самолетов-заправщиков, чей средний возраст составляет 53 года. Флот самолетов-заправщиков слишком мал и слишком стар, чтобы противостоять будущим угрозам, считают в США.

Таким образом, ВВС должны продолжить закупки нового самолета-заправщика Boeing KC-46, чтобы он помог вывести из эксплуатации более старые воздушные танкеры, такие как KC-10 и в конечном итоге — KC-135, заявили в CSBA.

К 2030 году CSBA рекомендует полностью отказаться от заправщика типа KC-10, поскольку KC-46 заменит его, а также вывести из эксплуатации около 50 самых старых KC-135. Это в сочетании со 179 KC-46 приведет к тому, что флот самолетов-заправщиков в США составит примерно 520 единиц.

На данном этапе ВВС должны расширить возможности KC-46 с помощью модернизаций, которые позволят этой машине «выполнять функции узла связи и ситуационной осведомленности для поддержки многодоменных операций, а также предоставлять самолету некоторые контрмеры против зональных угроз».

В будущем считается целесообразным разработать дальнейшее продолжение линейки самолетов КС-46, при этом флот самолетов-заправщиков должен достичь 630 единиц.

CSBA предполагает, что в числе перспективных заправщиков могут быть пилотируемые воздушные танкеры, такие как KC-46, которые доставляют топливо с американских баз на ряд небольших и легких беспилотных летательных аппаратов или, возможно, пилотируемых танкеров непосредственно за пределами оспариваемой среды, создавая тем самым необходимое количество дезагрегированных «точек разгрузки» для истребителей и других самолетов в целях получения топлива.

Утверждается, что небольшие беспилотные заправщики могут даже перемещаться в менее опасные зоны внутри оспариваемой среды, тем самым увеличивая дальность полета «проникающего» самолета, не подвергая при этом опасности человека-пилота или экипаж.

Разведывательные и ударные дроны

В 2030 году ВВС США все еще будут использовать БЛА MQ-9 «Reaper». Но CSBA выявил «насущную потребность» в боевом беспилотном летательном аппарате типа MQ-X с малой радиолокационной заметностью, который мог бы осуществлять удары, электронные атаки или воздушные бои, работая в команде с другими беспилотными или пилотируемыми самолетами.

Предыдущие программы по разработке UCAV с малой радиолокационной заметностью были прекращены еще до того, как они достигли своей цели. Одним из ярких примеров является запущенная ВМС США программа ударного и разведывательного БЛА, базирующегося на авианосце (UCLASS), которая была закрыта в 2016 году и затем возродилась в качестве беспилотного заправщика типа MQ-25.

CSBA заявил, что военно-воздушные силы должны «как можно скорее начать разработку UCAV MQ-X, который сможет проникать и сохраняться в оспариваемой среде».

Центр предполагает, что в будущем потребуется 68 MQ-X, причем около 40 таких БЛА будут приняты на вооружение около 2030 года, если программа будет запущена прямо сейчас.

Планируется также рассмотреть вопрос о создании семейства БЛА под названием MM-UAS, которые смогут в конечном итоге заменить весь текущий запас беспилотных летательных аппаратов ВВС в 2030-х годах. По мнению CSBA, MM-UAS сможет основываться на существующих технологиях или путем модернизации уже имеющихся на оснащении систем.

Он будет работать в средах, которые являются либо разрешающими, либо слегка оспариваемыми, и сможет выполнять целый ряд задач, таких как проведение наблюдения, нанесение авиаударов или выполнение функций узла связи.

Самолеты ДРЛО и воздушные пункты управления

CSBA утверждает, что самолеты дальнего радиолокационного управления и воздушные пункты управления, начиная с 2030 года, должны претерпеть самые революционные изменения.

В докладе говорится, что ВВС США должны поддерживать в боеспособном состоянии свои самолеты-разведчики U-2, БЛА RQ-4 Global Hawk и ДРЛО и У (АВАКС) E-3 до 2030 года. Помимо этого, следует уделять внимание семейству самолетов специального назначения RC-135, которое включает в себя машины Rivet Joint, Cobra Ball и другие самолеты с уникальным оборудованием, используемым для сбора разведданных.

Оно может быть жизнеспособным и в 2040-х годах.

Однако самолет наземного наблюдения E-8C JSTARS должен быть снят с вооружения в середине 2020-х годов, но не ранее, чем его возможности будут замещены другими активами. CSBA прогнозирует, что в начале 2030-х годов ВВС запустят свою усовершенствованную систему управления боевыми действиями.

Где CSBA существенно расходится с мнением военно-воздушными сил, так это в сфере разработки одного или нескольких «проникающих» дронов для ведения разведки и наблюдения в 2030-х годах, называя его принятие на вооружение «одним из самых больших приоритетов военно-воздушных сил для их будущего глобального осознания своего могущества».

Однако в настоящее время у ВВС США нет планов, по крайней мере, выраженных публично, создавать такой летательный аппарат.

Тем не менее, в отчете CSBA подчеркивается важная роль беспилотного самолета-невидимки в будущем конфликте с Россией или Китаем.