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Американские СМИ оценили российский Су-35С 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские истребители Су-35С поколения «4++» перебросили на авиабазу Хмеймим сравнительно поздно, однако они сумели хорошо себя зарекомендовать и отлично проявили себя в нанесении ударов по позициям боевиков, пишет американский журнал National Interest.
Авторы статьи отмечают, что истребитель играл важную сдерживающую роль во время обострения российско-турецких отношений, передает РИА «Новости».
National Interest называет Су-35С одним из наиболее передовых российских военных самолетов, развернутых в Сирии. В статье говорится, что истребитель изначально считали временным решением и связующим звеном между Су-27 и Су-57, однако он так хорошо проявил себя, что теперь может считаться альтернативой своему более дорогому наследнику.
В то же время, по оценке NI, со стратегической точки зрения Су-57 представляет более надежную основу для развития Воздушно-космических сил России. Авторы публикации считают, что именно он будет служить флагманом российской авиации в ближайшие десятилетия.
Су-35С — многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения «4++». Впервые поднялся в воздух в 2008 году, на вооружение поступил в феврале 2014 года.
В конце прошлого года в Сети появилось видео авиашоу пилотажной группы «Соколы России», в ходе которого в небе над аэродромом Центральная Угловая под Владивостоком разыграли воздушный бой с участием истребителей Су-35С.
Президент России Владимир Путин ранее говорил, что российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 является лучшим военным самолетом в мире.
Мировая премьера Су-57 состоится в Париже на авиасалоне в июне 2019 года.
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Армия , Владимир Путин , РИА Новости , Сирия
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