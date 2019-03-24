Американские СМИ оценили российский Су-35С

Российские истребители Су-35С поколения «4++» перебросили на авиабазу Хмеймим сравнительно поздно, однако они сумели хорошо себя зарекомендовать и отлично проявили себя в нанесении ударов по позициям боевиков, пишет американский журнал National Interest.

Авторы статьи отмечают, что истребитель играл важную сдерживающую роль во время обострения российско-турецких отношений, передает РИА «Новости»

National Interest называет Су-35С одним из наиболее передовых российских военных самолетов, развернутых в Сирии . В статье говорится, что истребитель изначально считали временным решением и связующим звеном между Су-27 и Су-57, однако он так хорошо проявил себя, что теперь может считаться альтернативой своему более дорогому наследнику.

В то же время, по оценке NI, со стратегической точки зрения Су-57 представляет более надежную основу для развития Воздушно-космических сил России. Авторы публикации считают, что именно он будет служить флагманом российской авиации в ближайшие десятилетия.

Су-35С — многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения «4++». Впервые поднялся в воздух в 2008 году, на вооружение поступил в феврале 2014 года.

В конце прошлого года в Сети появилось видео авиашоу пилотажной группы «Соколы России», в ходе которого в небе над аэродромом Центральная Угловая под Владивостоком разыграли воздушный бой с участием истребителей Су-35С.

Президент России Владимир Путин ранее говорил, что российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 является лучшим военным самолетом в мире.

Мировая премьера Су-57 состоится в Париже на авиасалоне в июне 2019 года.