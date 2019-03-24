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Российские военные высадились в Венесуэле 

Рамблер + ещё 4 53 минуты назад
В Венесуэлу прибыли около ста российских солдат во главе с высокопоставленным генералом. Цели и задачи подразделения пока неизвестны. Об этом сообщает в твиттере известный венесуэльский журналист Хавьер Майорка
По его данным, всего в Венесуэлу прибыли 99 российских военнослужащих во главе с генералом Василием Тонкошкуровым. В президентской ложе аэропорта их встретили высокопоставленные венесуэльские военные, представители российского посольства.
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Журналист говорит, что военные из России прилетели на двух военно-транспортных самолетах Ан-124 и Ил-62. Оба борта приземлились в аэропорту «Майкетия» в Каракасе. Самолеты также доставили 35 тонн груза.
Официального подтверждения информации пока нет. В соцсетях венесуэльцев также появились фотографии предполагаемых бортов из РФ.
Комментарии
Армия , Видео , В мире , Войска , Оружие , Политика , Венесуэла
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