Российские военные высадились в Венесуэле

В Венесуэлу прибыли около ста российских солдат во главе с высокопоставленным генералом. Цели и задачи подразделения пока неизвестны. Об этом сообщает в твиттере известный венесуэльский журналист Хавьер Майорка

Hoy llegaron al aeropuerto Internacional de Maiquetía estos dos aviones de la Fuerza Aerea rusa.



1 Ilyushin Il-62M

1 Antomov 124



Fotos: cortesía pic.twitter.com/w7hgQhyivr— Federico Black B. (@FedericoBlackB) 23 марта 2019 г.

По его данным, всего в Венесуэлу прибыли 99 российских военнослужащих во главе с генералом Василием Тонкошкуровым. В президентской ложе аэропорта их встретили высокопоставленные венесуэльские военные, представители российского посольства.

Журналист говорит, что военные из России прилетели на двух военно-транспортных самолетах Ан-124 и Ил-62. Оба борта приземлились в аэропорту «Майкетия» в Каракасе. Самолеты также доставили 35 тонн груза.

Официального подтверждения информации пока нет. В соцсетях венесуэльцев также появились фотографии предполагаемых бортов из РФ.