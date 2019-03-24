Силовики открыли огонь в районе КПП у Золотого, заявили в ЛНР

Владислав Дейнего. Украинские силовики открыли огонь у населенного пункта Золотое в районе КПП, который должен заработать в воскресенье, сообщил журналистам с места событий министр иностранных дел, полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах в Минске

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что украинские власти намерены в воскресенье открыть новый пункт пропуска "Золотое" на линии соприкосновения между ЛНР и подконтрольной украинским властям территорией. Власти ЛНР заявили, что расценят как провокацию открытие Киевом в одностороннем порядке этого КПП.

"Время, как и обещали, 7 часов по Киеву, 8 часов московское. Вы слышите звуки (разрывы снарядов — ред.). Это, видимо, "салют" по поводу открытия пункта пропуска на украинской стороне, как они и обещали начинают ровно в 7 часов (8 мск)", — сообщил Дейнего.

Министр подчеркнул, что в именно в этом районе Киев планировал пропускать людей.

"На практике мы слышим реальные намерения украинской стороны "открывают" пропуск. "Здесь "безопасно", здесь "салют", "феерверки" и все прочее. Я думаю ни для кого не будет неожиданностью, что сегодня Украина предпримет провокации, и провокации достаточно серьезные. Мы находимся как раз на той точке, где Украина как раз собирается пропускать (Киев предполагает пропуск людей со стороны ЛНР на этом месте — ред.) гражданское население", — сообщил Дейнего.

Он подчеркнул, что Специальная мониторинговая миссия, которая получила официальное уведомление о намерениях Киева открыть пункт пропуска, в этом районе на данный момент отсутствует, ранее наблюдатели миссии заявили о наличии мин на дороге, по которой, по версии Киева, должно было пересекать линию соприкосновения гражданское население.