Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Силовики открыли огонь в районе КПП у Золотого, заявили в ЛНР 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: EPA
Украинские силовики открыли огонь у населенного пункта Золотое в районе КПП, который должен заработать в воскресенье, сообщил журналистам с места событий министр иностранных дел, полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что украинские власти намерены в воскресенье открыть новый пункт пропуска "Золотое" на линии соприкосновения между ЛНР и подконтрольной украинским властям территорией. Власти ЛНР заявили, что расценят как провокацию открытие Киевом в одностороннем порядке этого КПП.
"Время, как и обещали, 7 часов по Киеву, 8 часов московское. Вы слышите звуки (разрывы снарядов — ред.). Это, видимо, "салют" по поводу открытия пункта пропуска на украинской стороне, как они и обещали начинают ровно в 7 часов (8 мск)", — сообщил Дейнего.
Министр подчеркнул, что в именно в этом районе Киев планировал пропускать людей.
"На практике мы слышим реальные намерения украинской стороны "открывают" пропуск. "Здесь "безопасно", здесь "салют", "феерверки" и все прочее. Я думаю ни для кого не будет неожиданностью, что сегодня Украина предпримет провокации, и провокации достаточно серьезные. Мы находимся как раз на той точке, где Украина как раз собирается пропускать (Киев предполагает пропуск людей со стороны ЛНР на этом месте — ред.) гражданское население", — сообщил Дейнего.
Он подчеркнул, что Специальная мониторинговая миссия, которая получила официальное уведомление о намерениях Киева открыть пункт пропуска, в этом районе на данный момент отсутствует, ранее наблюдатели миссии заявили о наличии мин на дороге, по которой, по версии Киева, должно было пересекать линию соприкосновения гражданское население.
Последние новости
Аннексия или Сецессия: немец доказал, что произошло в Крыму Хелло, "Китти"! Как советская подлодка вспорола брюхо авианосцу США Польша объяснила отказ позвать РФ на годовщину начала Второй мировой войны
Комментарии
Армия , Войска , Ирина Геращенко , Владислав Дейнего , Минск
Читайте также
Видео
Покайся на коленях: Бойко ответил Порошенко
В мире Статьи
«Повелитель холода» прыгнул с парашютом в Якутии в шортах
Общество
«Работать буду в Европе, а не в этой глупой стране»
В мире Европа
Посла Украины в Эстонии высмеяли за слова о Крыме
В мире Украина
Путешественник Конюхов находится на грани смерти
Общество Другое
Панин объяснил свою ненависть к России
Шоу-бизнес
Массовое побоище в Москве: при чем здесь Меладзе?
Происшествия
Озвучен пессимистический исход выборов на Украине
Украина В мире
Предсмертная просьба: о чем попросила Началова
Шоу-бизнес
«Побежали к Путину»: Порошенко разнес соперников
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение