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Порошенко подсчитал потери в Донбассе 

ТК «Звезда» + ещё 7 46 минут назад
По словам украинского лидера, ВСУ заплатили «слишком высокую цену» для того, чтобы страна могла защищаться и отстраиваться.
Украинский президент Петр Порошенко озвучил число погибших за время операции в Донбассе. По его словам, это число достигло 2959 человек.
Вместе с тем Порошенко добавил, что украинские военные заплатили «слишком высокую цену», чтобы у государства появилась возможность «защищать и строить» Украину.
По его словам, жертвами стали также десятки мирных граждан. Об этом Порошенко заявил в эфире телеканала «Прямой».
Ранее разведке ДНР удалось узнать, что Порошенко приготовил для Донбасса «подлый план».
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