Порошенко подсчитал потери в Донбассе

По словам украинского лидера, ВСУ заплатили «слишком высокую цену» для того, чтобы страна могла защищаться и отстраиваться.

Украинский президент Петр Порошенко озвучил число погибших за время операции в Донбассе. По его словам, это число достигло 2959 человек.

Вместе с тем Порошенко добавил, что украинские военные заплатили «слишком высокую цену», чтобы у государства появилась возможность «защищать и строить» Украину.

По его словам, жертвами стали также десятки мирных граждан. Об этом Порошенко заявил в эфире телеканала «Прямой».

Ранее разведке ДНР удалось узнать, что Порошенко приготовил для Донбасса «подлый план».