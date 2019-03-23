Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бомбардировщики ВВС США сымитировали атаку на Калининград 

News.ru 36 минут назад
Американские военные самолёты B-52H Stratofortress, способные нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы, совершили несколько полётов вблизи Калининградской области.
Согласно данным мониторинговых авиационных ресурсов, на которые ссылается «Интерфакс», три стратегических американских бомбардировщика с разницей в несколько часов появились у границ РФ над Балтийским морем.
Приблизительно в 160-170 км от морской границы Калининградской области бомбардировщики США меняли курс на, продолжая полет над международными водами Балтийского моря.
Эксперты предположили, что таким образом B-52H Stratofortress отрабатывали учебную задачу по нанесению ядерного удара по целям на территории Калининградской области.
Как пишет портал Avia.pro, после трёх случаев имитации ядерных атак на территорию России, американские самолёты впервые попытались приблизиться к границам воздушного пространства страны в ночное время.
Перехват средствами дежурных сил ВКС России не осуществлялся.
News.ru: последние новости
ФСБ рассекретила дело Колчака, но учёным его не дают США узнали о переброске российских «Кинжалов» для испытаний На сорвавшем оборонзаказ авиазаводе вводят ручное управление
Комментарии37
Армия , Видео , Войска , Оружие , Интерфакс , Калининград , Калининградская Область , США
Читайте также
Видео
Названы финансовые подробности похорон Началовой
Шоу-бизнес
Зеленский назвал срок возвращения Крыма
В мире
Бомбардировщики США сымитировали атаку на Калининград
Армия Войска
Посмертное признание: чего требуют родные Началовой
Шоу-бизнес Статьи
Политолог жестко оконфузился на шоу Соловьева
Общество
Роковая ошибка Лободы: что произошло на «Голосе»
Шоу-бизнес Статьи
В сеть попало видео спасения провалившегося под лед ребенка
Происшествия Общество
Пока вы спали: Кому положены две пенсии
Общество
«Огонь на поражение»: как в Нижнекамске зарезали полицейского
Происшествия Статьи
Корабль разнес набережную при швартовке
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение