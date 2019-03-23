Бомбардировщики США сымитировали атаку на Калининград

Бомбардировщики ВВС США сымитировали атаку на Калининград

Американские военные самолёты B-52H Stratofortress, способные нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы, совершили несколько полётов вблизи Калининградской области

Согласно данным мониторинговых авиационных ресурсов, на которые ссылается «Интерфакс» , три стратегических американских бомбардировщика с разницей в несколько часов появились у границ РФ над Балтийским морем.

Приблизительно в 160-170 км от морской границы Калининградской области бомбардировщики США меняли курс на, продолжая полет над международными водами Балтийского моря.

Эксперты предположили, что таким образом B-52H Stratofortress отрабатывали учебную задачу по нанесению ядерного удара по целям на территории Калининградской области.

Как пишет портал Avia.pro, после трёх случаев имитации ядерных атак на территорию России, американские самолёты впервые попытались приблизиться к границам воздушного пространства страны в ночное время.

Перехват средствами дежурных сил ВКС России не осуществлялся.