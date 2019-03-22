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Рогозин: ракета «Сармат» «разорвет в клочья» любую ПРО 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: ТАСС
Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сможет "разорвать в клочья" любую систему противоракетной обороны, заявил с пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Это тяжелая ракета баллистическая, которая способна преодолеть, разорвать в клочья буквально любую противоракетную оборону. Нынешнюю, перспективную, неважно", — заявил он в эфире телеканала "Россия-24".
По словам "начальника русского космоса", как его назвал накануне Владимир Жириновский, предприятия "Роскосмоса" не отстают от графика по всем основным направлениям оборонзаказа. Рогозин выразил надежду, что у Минобороны не будет претензий к "Роскосмосу".
МБР "Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. В прошлом году Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о начале активной фазы испытаний "Сармата". Первые серийные ракеты должны поступить на вооружение в 2021 году.
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Армия , Войска , Оружие , Дмитрий Рогозин , Владимир Жириновский , Владимир Путин , Министерство обороны , Роскосмос , НАТО
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