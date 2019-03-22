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Американский самолет-разведчик заметили у берегов Крыма 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Runway21rr / RC-135V "Rivet Joint"
Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135 был замечен у берегов Крыма, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Утром самолет с бортовым номером 64-1484 взлетел с авиабазы греческого флота Суда — одного из опорных пунктов ВМС НАТО в Восточном Средиземноморье и направился в акваторию Черного моря. В 14:25 Boeing RC-135 уже проводил разведку южнее Крыма.
В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России и российских военных объектов за границей значительно увеличилась. Они регулярно появляются над Балтийским морем, в районе Крыма и Краснодарского края, а также вблизи российских баз в Сирии.
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