Американский самолет-разведчик заметили у берегов Крыма

Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135 был замечен у берегов Крыма , следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.

Утром самолет с бортовым номером 64-1484 взлетел с авиабазы греческого флота Суда — одного из опорных пунктов ВМС НАТО в Восточном Средиземноморье и направился в акваторию Черного моря. В 14:25 Boeing RC-135 уже проводил разведку южнее Крыма.

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России и российских военных объектов за границей значительно увеличилась. Они регулярно появляются над Балтийским морем, в районе Крыма и Краснодарского края, а также вблизи российских баз в Сирии.