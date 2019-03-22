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В США назвали главное отличие Су-57 от F-35 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Как подчеркивает The National Interest, конструкция истребителей пятого поколения представляет собой компромисс между различными критериями эффективности, включая маневренность, вооружение, интегрированные радиолокационные технологии и скрытность.
"Нельзя отрицать, что российский истребитель пятого поколения может похвастаться впечатляющими характеристиками", — признает американское издание.
Су-57 превосходит своего заокеанского конкурента по дальности полета, скорости и маневренности, а у F-35 имеется преимущество в скрытности. Кроме того, американский самолет разработан по концепции "обобщения информации". Он создает интегрированную, динамичную картину поля боя и передает ее соседним дружественным подразделениям в режиме реального времени. Также F-35 может координировать действия других самолетов во вражеском воздушном пространстве.
The National Interest пишет, что все военные самолеты спроектированы с учетом определенных стратегических приоритетов, что подразумевает преимущества в одних областях и компромиссы в других. И хотя оба рассматриваемых самолета подпадают под определение "многоцелевой истребитель пятого поколения", их все же предполагается использовать по-разному.
"В отличие от своего американского аналога, Су-57 не задумывался как мобильный нервный центр для эскадрилий, глубоко проникающих в зону действия противовоздушной обороны противника", — пишет NI. Интенсивные атаки на наземные цели также не являются приоритетом для российского истребителя. Смысл Су-57 совершенно другой: создать исключительную платформу для завоевания превосходства в воздухе, угрожающую важным воздушным целям.
В публикации отмечается. что в рамках такого подхода Су-57 не нуждается в повышенной скрытности и некоторых функциях F-35.
"Поскольку российская доктрина воздушного боя больше заинтересована в противодействии чужим самолетам-"невидимкам", чем в развертывании собственных, Су-57 обладает техническим потенциалом для наилучшего решения стратегических потребностей России", — делает вывод The National Interest.
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Армия , Войска , Оружие , The National Interest , США
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