В Крыму пройдут двусторонние бригадные тактические учения

В ходе маневров артиллеристы Черноморского флота проведут артиллерийские дуэли на пяти полигонах.

Двусторонние бригадные тактические учения артиллеристов пройдут в Крыму . Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота.

В ходе маневров подразделения армейского корпуса ЧФ проведут артиллерийские дуэли на пяти полигонах.

В пресс-службе уточнили, что после завершения полевого выхода артиллеристов пройдут двусторонние бригадные тактические учения отдельных бригад береговой обороны и морской пехоты.

Эти подразделения также проведут артиллерийские стрельбы, кроме этого они отработают высадку морского десанта на необорудованное побережье и различные тактические приемы ведения боя артиллерийскими подразделениями.

В полевом выходе артиллерии будут задействованы расчеты более 20 батарейных артиллерийских подразделений, на вооружении которых находятся реактивные системы залпового огня «Град» и самоходные гаубицы «Мста-С».