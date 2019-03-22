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В Крыму пройдут двусторонние бригадные тактические учения 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В ходе маневров артиллеристы Черноморского флота проведут артиллерийские дуэли на пяти полигонах.
Двусторонние бригадные тактические учения артиллеристов пройдут в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота.
В ходе маневров подразделения армейского корпуса ЧФ проведут артиллерийские дуэли на пяти полигонах.
В пресс-службе уточнили, что после завершения полевого выхода артиллеристов пройдут двусторонние бригадные тактические учения отдельных бригад береговой обороны и морской пехоты.
Эти подразделения также проведут артиллерийские стрельбы, кроме этого они отработают высадку морского десанта на необорудованное побережье и различные тактические приемы ведения боя артиллерийскими подразделениями.
В полевом выходе артиллерии будут задействованы расчеты более 20 батарейных артиллерийских подразделений, на вооружении которых находятся реактивные системы залпового огня «Град» и самоходные гаубицы «Мста-С».
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Армия , Войска , Оружие , Республика Крым
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