В Крыму пройдут двусторонние бригадные тактические учения 

В ходе маневров артиллеристы Черноморского флота проведут артиллерийские дуэли на пяти полигонах.
Двусторонние бригадные тактические учения артиллеристов пройдут в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота.
В ходе маневров подразделения армейского корпуса ЧФ проведут артиллерийские дуэли на пяти полигонах.
В пресс-службе уточнили, что после завершения полевого выхода артиллеристов пройдут двусторонние бригадные тактические учения отдельных бригад береговой обороны и морской пехоты.
Эти подразделения также проведут артиллерийские стрельбы, кроме этого они отработают высадку морского десанта на необорудованное побережье и различные тактические приемы ведения боя артиллерийскими подразделениями.
В полевом выходе артиллерии будут задействованы расчеты более 20 батарейных артиллерийских подразделений, на вооружении которых находятся реактивные системы залпового огня «Град» и самоходные гаубицы «Мста-С».