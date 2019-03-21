«Грачи» в небе: штурмовики Су-25 перебазированы из Киргизии на Южный Урал

Штурмовики Су-25 перебазировались из Киргизии на Южный Урал для участия в учениях.

Новосибирске и Омске. Экипажи штурмовиков Су-25 совершили перелет в 3,5 тысяч километров из российской авиабазы «Кант» в Киргизии в Челябинскую область . Самолеты совершили три дозаправки — в Казахстане

При этом полеты полет проводился на скорости 750 километров в час. На Южном Урале состоятся летно-тактических учений и конкурс Международных армейских игр «Авиадартс-2019».

В течение двух недель экипажи Су-25 отработают полеты в рамках конкурса, а также выполнят ракетные стрельбы в ночных и дневных условиях на авиационном полигоне Сафакулево в Курганской области.

Российская авиабаза Кант остается надежным оплотом оперативных сил Объединенной российской авиационной базы на среднеазиатском направлении. Помимо Су-25, на вооружении части стоят боевые вертолеты Ми-8 и Ми-2.

Су-25 — бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».