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«Грачи» в небе: штурмовики Су-25 перебазированы из Киргизии на Южный Урал 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Штурмовики Су-25 перебазировались из Киргизии на Южный Урал для участия в учениях.
Экипажи штурмовиков Су-25 совершили перелет в 3,5 тысяч километров из российской авиабазы «Кант» в Киргизии в Челябинскую область. Самолеты совершили три дозаправки — в Казахстане, Новосибирске и Омске.
При этом полеты полет проводился на скорости 750 километров в час. На Южном Урале состоятся летно-тактических учений и конкурс Международных армейских игр «Авиадартс-2019».
В течение двух недель экипажи Су-25 отработают полеты в рамках конкурса, а также выполнят ракетные стрельбы в ночных и дневных условиях на авиационном полигоне Сафакулево в Курганской области.
Российская авиабаза Кант остается надежным оплотом оперативных сил Объединенной российской авиационной базы на среднеазиатском направлении. Помимо Су-25, на вооружении части стоят боевые вертолеты Ми-8 и Ми-2.
Су-25 — бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».
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Армия , Оружие , Кыргызстан , Новосибирск , Омск , Челябинская Область
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