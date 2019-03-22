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В небе Сирии заметили новейший российский вертолет 

Российская Газета + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТАСС
Новейшую версию российского ударного вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник" сняли на видео на севере сирийской провинции Хама. Вертолет работает в паре с Ми-24, узнать его можно по шарику радара над несущим винтом.
Ранее стало известно, что опытный образец Ми-28НМ отправлен на авиабазу Хмеймим для испытаний в условиях пустыни. Помимо прочего, в условиях высоких температур и пыльных бурь проверят работу нового радиолокационного комплекса вертолета.
Главным отличием улучшенного "Ночного охотника" от прежней версии, помимо надвтулочного радара кругового обзора, стала дублированная система управления — пилотировать вертолет при необходимости может и летчик-оператор. Вообще же модернизации подверглись практически все компоненты Ми-28: фюзеляж, двигатели, аппаратура навигации и связи. Вертолет получил возможность работать с беспилотниками и применять ракеты невиданной доселе дальнобойности.
Собирают "Ночные охотники" в Ростове-на-Дону, поставка Минобороны первой опытной партии новых машин намечена на апрель.
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Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , Министерство обороны , Сирия
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