В небе Сирии заметили новейший российский вертолет

Новейшую версию российского ударного вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник" сняли на видео на севере сирийской провинции Хама. Вертолет работает в паре с Ми-24, узнать его можно по шарику радара над несущим винтом.

Ранее стало известно, что опытный образец Ми-28НМ отправлен на авиабазу Хмеймим для испытаний в условиях пустыни. Помимо прочего, в условиях высоких температур и пыльных бурь проверят работу нового радиолокационного комплекса вертолета.

Главным отличием улучшенного "Ночного охотника" от прежней версии, помимо надвтулочного радара кругового обзора, стала дублированная система управления — пилотировать вертолет при необходимости может и летчик-оператор. Вообще же модернизации подверглись практически все компоненты Ми-28: фюзеляж, двигатели, аппаратура навигации и связи. Вертолет получил возможность работать с беспилотниками и применять ракеты невиданной доселе дальнобойности.