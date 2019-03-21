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Видео: бронеавтомобили «Тигр-М» перебросили в Абхазию 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
На российскую военную базу в Абхазии поступили новейшие бронированные автомобили "Тигр-М". Десять броневиков предназначены для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, а также патрулирования и огневой поддержки подразделений.
"Модернизированный "Тигр" имеет пятый класс баллистической защиты в лобовой проекции и третий — в бортовых и кормовой проекциях. Внутри установлена специальная система связи, на крыше — поворотная турель для пулеметов "Корд", "Печенег" или автоматического станкового гранатомета АГС-17 "Пламя", — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Кроме того, машина оснащена системами автоматического регулирования давления воздуха в шинах, то есть сможет проехать по любому бездорожью и выдержать попадание пуль и осколков. С помощью лебедки с электроприводом броневик может сам себя вытащить даже из болота. В салоне автомобиля установлены амортизирующие кресла, которые защищают экипаж и десант от травм в случае подрыва броневика, а с возгоранием справится система автоматического пожаротушения.
В итоге снаряженная масса бронеавтомобиля "Тигр-М" составляет 7,5 тонны. Двигатель ЯМЗ-5347-10 мощностью 215 лошадиных сил позволяет двигаться со скоростью до 120 километров в час. Запас хода — 1000 километров. Машина может преодолевать подъемы крутизной в 31 градус, форсировать брод глубиной 1,2 метра.
Отметим, что броневики "Тигр-М" с боевым модулем "Арбалет" в 2018 году прошли испытания в Сирии. По итогам эксплуатации был проведен ряд доработок.
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