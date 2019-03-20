Разведка ЛНР узнала об эпидемии чесотки в рядах ВСУ

За последнее время в Донбассе зафиксировано более 50 случаев заболевания чесоткой. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко

"Только за последние четыре дня в лечебные учреждения поступило более 50 военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады", — заявил представитель самопровозглашенной республики.

По его словам, основной причиной заболевания стали "неудовлетворительные санитарно-эпидемиологические условия проживания личного состава". Марочко отметил, что недавняя проверка штаба Операции объединенных сил (ООС) не выявила положительной динамики.

"Созданные командиром бригады Зенченко невыносимые условия службы приводят к срыву боевой подготовки вверенного ему соединения", — подчеркнул подполковник.

На Украине неоднократно отмечали участившиеся случаи небоевых потерь в ВСУ. С 2014 года около четырех тысяч военнослужащих погибло из-за болезней, нарушения мер безопасности, злоупотребления алкоголей и по другим причинам.

В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине. Переговоры по ситуации в Донбассе проходят на встречах контактной группы в Минске. С сентября 2014-го их участники приняли три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако столкновения между сторонами до сих пор продолжаются.