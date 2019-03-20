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ВМФ получит более десяти кораблей и подлодок в 2019 году 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: UnitedShipbuilding Corporation, facebook
В ОСК заявили о наращивании темпов выпуска подводных лодок и надводных кораблей в интересах военно-морского флота.
Военно-морской флот России получит в 2019 году 16 кораблей и подводных лодок. Об этом сообщил президент ОСК Алексей Рахманов на научно-деловой конференции по случаю 12-летия корпорации.
По словам Рахманова, первой в этом списке будет подводная лодка проекта 636, построенная на «Адмиралтейских верфях» в интересах Тихоокеанского флота.
Ранее Рахманов сообщил, что в декабре текущего года флоту будут переданы две атомные подводные лодки проектов «Ясень» и «Борей».
Он также отметил, что объем экспортных заказов а российское подлодки проекта 636 «Варшавянка» превышает миллиарды долларов
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Армия , Другое , Оружие , Адмиралтейские верфи
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