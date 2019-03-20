«Позорище». Украинский политик прокомментировал слова Порошенко об армии

Очередная партия из более 400 единиц вооружения и военной техники передана в среду украинской армии, а всего с начала 2014 года в ВСУ поставлено более 23 тысяч единиц военной техники, заявил президент Петр Порошенко

"В период с 2014 года в войска поставлено более 23 тысяч образцов вооружения и военной техники… Сегодня мы передаем для потребностей ВСУ очередную партию из более чем 400 единиц вооружения, военной техники… Как президент Украины — верховный главнокомандующий вооруженных сил Украины могу с уверенностью утверждать: сегодня на Украине есть армия, способная защитить наше государство", — сказал Порошенко во время выступления при передаче техники в Хмельницкой области, трансляцию вели украинские телеканалы.

Комментируя в эфире радио Sputnik слова Порошенко, депутат Верховной рады пятого-седьмого созывов Владимир Олейник напомнил об идущем на Украине расследовании по факту хищений в оборонной сфере. Украинский политик не исключил, что поставки вооружений и техники в ВСУ могут быть связаны с этим делом.

"Чувствует мое сердце, что эту технику сегодня передают не просто так. Если там комплектующие, которые были поставлены по контрабанде, — а это вещдоки — тогда, конечно, их туда отправят, все уничтожат и скажут, мол, нет доказательств. Ведь для того, чтобы доказать факт контрабанды, недостаточно телефонных переговоров — нужны вещественные доказательства. Вот чувствует мое сердце, что в армию отправляют эту технику, чтобы уничтожить всю доказательную базу", — сказал Владимир Олейник.

Он также прокомментировал слова Порошенко об украинской армии, "способной защитить государство".

"Слова о небоевых потерях в украинской армии — это не мои слова, а главного военного прокурора Украины (Анатолия) Матиоса. Десять тысяч человек! Это же немыслимо. Ведь это же пьянство, это самострелы. Это, в том числе, и чудовищный миномет "Молот", который просто разрывает своих. Какая это армия? Если брать, например, военное обеспечение, то нет ни обмундирования, ни боеприпасов. Они же все разворовали, продали, а потом еще и взорвали склады. В армии элементарные проблемы с питанием, с дисциплиной. Если в элитных частях идут строем и поют песню "Больше пить не будем", то это позорище. Поэтому все слова Порошенко об армии — это его фантазии", — считает Владимир Олейник.