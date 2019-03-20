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СМИ: КНДР раскритиковала проведение Республикой Корея военных учений 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
КНДР подвергла в среду резкой критике южнокорейские военные учения "Ссанён" и "Ыльчи тхэгык", которые ранее было решено проводить вместо прежних южнокорейско-американских маневров.
В комментарии, опубликованном 20 марта близким к властям КНДР интернет-порталом "Уриминчжоккири" ("Вместе с нашей нацией"), говорится, что южнокорейские военные "объединились с внешними силами" и провели учения "Тонмэн", за которыми в апреле последуют самостоятельные учения "Ссанён", а в мае — "Ыльчи тхэгык".
"Южнокорейские военные провокации, ставшие еще более дерзкими в этом году, являются предательским актом агрессии, нарушающим Пханмунджомскую и Пхеньянскую декларации", подчеркивается в материале. Авторы статьи предупреждают, что "военное противостояние породит усиление напряженности и крах межкорейских отношений".
В комментарии также говорится, что в Пхеньяне "ни в коем случае не будут мириться с действиями, ведущими к ухудшению политической ситуации". В этой связи КНДР призывает южнокорейских военных "хорошо подумать о возможных отрицательных последствиях враждебных военных действий, нацеленных против партнера по диалогу".
В сентябре 2018 года президент Республики Корея Мун Чжэ Ин посетил КНДР, где провел два раунда переговоров с Ким Чен Ыном. По итогам диалога была подписана совместная Пхеньянская декларация о нормализации отношений с КНДР. Кроме того, министры обороны двух стран согласовали пакет мер, направленных на предотвращение возможных конфликтов.
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Комментарии
Армия , Азия , Войска , Чен Ким , КНДР
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