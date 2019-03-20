Ми-28НМ получит новую управляемую ракету

Российский модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету, предназначенную для круглосуточного поражения бронетехники и железобетонных укреплений.

Российский модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету «изделие 305», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиастроительном комплексе.

По его словам, предназначенная для круглосуточного поражения бронетехники и железобетонных укреплений ракета имеет дальность поражения более 25 км. Один вертолет Ми-28НМ сможет нести до восьми таких ракет.

Отмечается, что новая ракета будет лететь к своей цели по данным бортовой инерциальной навигационной системы, которые будут вноситься в память ее системы в момент запуска. Сам вертолет будет получить координаты от своих средств обнаружения, либо же из единой системы управления войсками.

«Изделие 305» будет включать головку самонаведения для обнаружения цели на конечном участке своего полета. При этом, добавил источник, Ми-28НМ сможет получить видеосигнал с ракеты по защищенной радиолинии.

Напомним, Ми-28НМ является модернизированной версией вертолета Ми-28Н «Ночной охотник». Он предназначен для поражения бронетехники, а также ведения разведки и целеуказания. Обновленная машина получила новый локатор, который обеспечил круговой обзор, а также новую систему управления с элементами искусственного интеллекта.