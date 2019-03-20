Испытания «Посейдона» займут около двух лет, сообщил источник

Полный цикл испытаний системы "Посейдон", первым носителем которой будет подлодка проекта 949А, займет около двух лет, сообщил в среду РИА Новости информированный источник.

"В течение около двух лет подводная лодка и сами беспилотники "Посейдон" будут проходить совместные испытания", — сказал источник.

Он пояснил, что в качестве экспериментальной лодки будет выступать переработанный проект 949А "Антей" (бывший "Белгород"), который сейчас достраивается на заводе "Севмаш"

О разработке перспективного атомного беспилотника — "Посейдон" — Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в прошлом году. По словам президента, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.