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Испытания «Посейдона» займут около двух лет, сообщил источник 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Полный цикл испытаний системы "Посейдон", первым носителем которой будет подлодка проекта 949А, займет около двух лет, сообщил в среду РИА Новости информированный источник.
Ранее президент "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов подтвердил РИА Новости, что подлодка-носитель "Посейдонов" будет спущена на воду весной этого года.
"В течение около двух лет подводная лодка и сами беспилотники "Посейдон" будут проходить совместные испытания", — сказал источник.
Он пояснил, что в качестве экспериментальной лодки будет выступать переработанный проект 949А "Антей" (бывший "Белгород"), который сейчас достраивается на заводе "Севмаш".
О разработке перспективного атомного беспилотника — "Посейдон" — Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в прошлом году. По словам президента, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
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Армия , Оружие , Алексей Рахманов , Объединенная судостроительная корпорация , Севмаш , РИА Новости
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