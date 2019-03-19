Россия готовится к развертыванию ракет США

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Россия будет готовиться к развертыванию ракет США 

Lenta.ru 1 час назад
Россия вынуждена готовиться к потенциальному развертыванию Соединенными Штатами ракет средней дальности. Об этом заявили в российском МИД, передает ТАСС.
«США ведут активную разработку новых ракетных систем средней дальности. Вынуждены готовиться к их потенциальному развертыванию», — заявили в дипведомстве.
Кроме того в МИД подчеркнули, что Москва «категорически не приемлет попыток извратить объективную логику поддержания военно-стратегического баланса и интерпретировать наши ответные шаги как ракетную угрозу со стороны России».
15 марта сообщалось, что США начали производство компонентов для проведения испытаний неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД 4 марта. Это стало зеркальным ответом России на аналогичные действия Вашингтона. Его американский коллега Дональд Трамп заявил о планах выйти из договора еще в октябре 2018 года, обвинив в нарушении документа Москву.
Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.
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Армия , Видео , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , ИТАР-ТАСС , Москва , США
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