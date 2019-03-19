Командующий Северным флотом рассказал о зарплате подводников

Зарплата подводников Северного флота в среднем начинается от 70 тыс. рублей. Об этом сообщил журналистам в понедельник, накануне Дня моряка-подводника, командующий флотом адмирал Николай Евменов

"В наши дни профессия моряка-подводника — одна из наиболее высокооплачиваемых. Денежное довольствие рядового и младшего командного состава в экипажах подводных сил в среднем составляет не менее 70 тыс. рублей", — сказал он.

Евменов отметил, что доходы моряков-подводников существенно увеличились за последние годы. Сегодня денежное довольствие командира подводной лодки на Северном флоте более чем в два раза превышает денежное довольствие командира полка, проходящего службу в центральной полосе России. Также командующий отметил успешное решение других социально-бытовых проблем. "Благодаря государственной социальной политике в отношении военнослужащих с проблемами, существовавшими 15-20 лет назад, мы практически не сталкиваемся", — подчеркнул адмирал.

Социальная защищенность подводников, созданные в гарнизонах жилищно-бытовые условия способствуют увеличению количества многодетных семей. Налажено обеспечение служебным и постоянным жильем, работает военная ипотека, оплачивается наем жилья. "Очереди, конечно же, есть. Но ожидание квартиры надолго не затягивается", — сказал командующий.

Как рассказал Евменов, в последние годы в главной базе подводных сил Северного флота городе Гаджиево на одноименной улице был возведен целый жилой квартал, построен новый детский сад, спортивный комплекс, здесь будут созданы также крытый ледовый корт и бассейн. "В других городках и поселках подводников дела обстоят приблизительно так же. Все условия для нормальной активной жизни и развития в гарнизонах присутствуют", — отметил командующий.

Также практически все гарнизоны флота охвачены сигналом цифрового телевидения. Именно в гарнизоне подводников Видяево в конце минувшего года была открыта последняя телевышка, завершившая создание в РФ передающей сети цифрового телевидения.