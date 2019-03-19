Затоплены «самолеты судного дня»

База с «самолетами судного дня» в США ушла под воду

Разлившиеся воды реки Миссури в штате Небраска затопили базу военно-воздушных сил США «Оффут», сообщает портал The Drive. На её территории расположен центр командования ядерными силами страны, а также самолёты, предназначенные для перемещения руководителей государства на случай атомной войны.

По словам автора статьи, американские военные оказались не готовы к наступлению стихии — Миссури в этом году разлилась необычайно рано и сильно. Метеорологи уверяют, что это произошло из-за таяния снега, паводка и заторов в русле реки. Вода прибывала с 15 по 17 марта. В результате затоплены оказались 60 из 200 строений, расположенных на территории базы. В том числе штаб-квартира стратегического командования США (STRATCOM), откуда ведётся управление ядерными силами, и ангар, в котором находятся ценнейшие для американской армии самолёты: RC-135 "Rivet Joint", E-4B "Nightwatch". Эксперты называют эти воздушные судна «самолётами судного дня», поскольку они предназначены для перемещения руководства страны и военного командования в случае наступления ядерной войны.

«Мы работаем как можно быстрее, чтобы лучше защитить от воды критически важную инфраструктуру. Команда "Оффута" делает невероятное", — написал в Facebook полковник Майкл Мэнион.

По данным The Drive, персонал авиабазы уложил сотни мешков с песком, стараясь защитить от воды наиболее важные места Оффут. Военные также попытались перелететь на самолётах в безопасное место, однако таким образом удалось спасти всего 9 воздушных судов из 33. Остальные были отбуксированы на территорию свободную от наводнения. Впрочем, по словам Майкла Мэниона, борьба со стихией на этом не заканчивается — специалисты прогнозируют, что вода не отступит до четверга.