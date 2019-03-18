Эксперт оценил российские комплексы РЭБ

Эксперт Бюро военно-политического анализа Павел Калмыков в беседе с телеканалом «Звезда» оценил российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«На данный момент наши системы РЭБ, безусловно, занимают лидирующие позиции в мире, у них нет аналогов. Причём кратно превышают возможности западных образцов», — заявил он.

По его словам, такие системы — это, в первую очередь, вывод из строя высокотехнологичных средств связи, наведения, целеуказания и управления высокоточным оружием.