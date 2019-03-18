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Эксперт оценил российские комплексы РЭБ 

RT на русском + ещё 1 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Эксперт Бюро военно-политического анализа Павел Калмыков в беседе с телеканалом «Звезда» оценил российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
«На данный момент наши системы РЭБ, безусловно, занимают лидирующие позиции в мире, у них нет аналогов. Причём кратно превышают возможности западных образцов», — заявил он.
По его словам, такие системы — это, в первую очередь, вывод из строя высокотехнологичных средств связи, наведения, целеуказания и управления высокоточным оружием.
Ранее полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил создание в России высокомобильного мишенного комплекса «Адъютант», который способен имитировать крылатые цели и беспилотники.
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Армия , Оружие , Виктор Литовкин , ТК "Звезда" , ФБА "Экономика сегодня"
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