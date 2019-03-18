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Япония поможет США защититься от России и Китая 

Lenta.ru 14 минут назад
Фото: Reuters
Япония и США совместно разрабатывают новую радарную систему для американских военных кораблей, оснащенных системой противоракетной обороны «Иджис» (Aegis). Об этом сообщает The Japan Times.
По информации дипломатических источников, система необходима для улучшения оборонных возможностей. По их словам, речь идет о защите от новейшего вооружения, в частности, разрабатываемых Россией и Китаем гиперзвуковых ракет. Кроме того, отмечается, что совместная разработка позволит Японии укрепить отношения с США.
В настоящее время на кораблях для отслеживания и обнаружения низколетящих целей используется система AN/SPQ-9B. Однако это традиционный вращающийся радар, который не позволяет полностью избежать появления слепых зон. Новая радиолокационная система же будет обеспечивать обзор в 360 градусов. Указывается, что разработка вступила в завершающую фазу.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны Японии планирует создать крылатые ракеты с дальностью действия 400 километров, которыми оснастят истребители ВВС для сдерживания кораблей предполагаемого противника вне зоны поражения вражеского ПВО.
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Армия , Оружие , Китай , США , Япония
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