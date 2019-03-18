В НАТО призвали Россию «вернуть» Крым Украине

НАТО в распространенном в понедельник заявлении в связи с пятой годовщиной событий в Крыму выразила обеспокоенность усилением военного присутствия РФ в Черноморском регионе, а также предложила "вернуть Крым" Украине

"Мы осуждаем продолжающееся и широкомасштабное наращивание военной мощи России в Крыму и обеспокоены усилиями и заявленными планами России по дальнейшему усилению военной мощи в Черноморском регионе", — говорится в заявлении.

В нем также говорится, что НАТО не признает воссоединение Крыма с РФ. "Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине", — говорится в документе.

В НАТО также заявили, что "возврата к "обычному ведению дел" не может быть до тех пор, пока в действиях России не произойдут четкие, конструктивные изменения, свидетельствующие о соблюдении международного права, международных обязательств".