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В НАТО призвали Россию «вернуть» Крым Украине 

РИА Новости + ещё 13 2 часа назад
НАТО в распространенном в понедельник заявлении в связи с пятой годовщиной событий в Крыму выразила обеспокоенность усилением военного присутствия РФ в Черноморском регионе, а также предложила "вернуть Крым" Украине.
"Мы осуждаем продолжающееся и широкомасштабное наращивание военной мощи России в Крыму и обеспокоены усилиями и заявленными планами России по дальнейшему усилению военной мощи в Черноморском регионе", — говорится в заявлении.
В нем также говорится, что НАТО не признает воссоединение Крыма с РФ. "Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине", — говорится в документе.
В НАТО также заявили, что "возврата к "обычному ведению дел" не может быть до тех пор, пока в действиях России не произойдут четкие, конструктивные изменения, свидетельствующие о соблюдении международного права, международных обязательств".
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Армия , Видео , НАТО , Республика Крым
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