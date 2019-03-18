Ракетные корабли Тихоокеанского флота открыли огонь

Корабли Тихоокеанского флота в Приморье и на Камчатке провели учебно-боевую стрельбу.

Экипажи ракетного катера Р-14, морского тральщика МТ-264, малого противолодочного корабля "Советская Гавань" и малого ракетного — "Разлив" — отработали противовоздушную оборону и уничтожили корабль условного противника.

"В ходе учений выполнены практические артиллерийские стрельбы по имитированным воздушным целям и по морскому буксируемому щиту", — рассказал начальник пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"Воевать" кораблям помогали экипажи вспомогательного флота.