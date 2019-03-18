«Коммерсантъ» узнал о покупке Египтом десятков российских Су-35

Египет подписал соглашение на поставку российских истребителей Су-35, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности.

По информации издания, речь идёт о партии «свыше двух десятков машин» и средств авиационного поражения к ним на $2 млрд

Сумму контракта источники не уточнили, однако отметили, что он гарантирует загрузку завода-производителя в Комсомольске-на Амуре на несколько лет вперёд.

При этом один из собеседников рассказал, что производственные мощности предприятия позволят в ближайшие два года параллельно изготовить ещё около 20 таких машин для ВКС России.

Ранее Индонезия подтвердила намерение купить Су-35, несмотря на возможные санкции США.