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«Коммерсантъ» узнал о покупке Египтом десятков российских Су-35 

RT на русском + ещё 12 1 час назад
Фото: Reuters
Египет подписал соглашение на поставку российских истребителей Су-35, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности.
По информации издания, речь идёт о партии «свыше двух десятков машин» и средств авиационного поражения к ним на $2 млрд
Сумму контракта источники не уточнили, однако отметили, что он гарантирует загрузку завода-производителя в Комсомольске-на Амуре на несколько лет вперёд.
При этом один из собеседников рассказал, что производственные мощности предприятия позволят в ближайшие два года параллельно изготовить ещё около 20 таких машин для ВКС России.
Ранее Индонезия подтвердила намерение купить Су-35, несмотря на возможные санкции США.
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Армия , Оружие , Газета "Коммерсантъ" , Египет
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