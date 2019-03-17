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Развертывание С-400 под Калининградом показали на видео 

Российская Газета 2 часа назад
В Сети появилось видео заступления на боевое дежурство новых зенитных комплексов С-400 "Триумф" в Калининградской области. Системы ПВО прикрыли с воздуха базы Балтийского флота.
Под мерный гул генераторов прикрытые максировочными сетями машины поднимают антенны связи. На подпертой мощной гидравликой мачте медленно вращается многофункциональный радар сопровождения целей и наведения ракет размером с дачный домик. Показана работа расчета "Триумфа" и установка контейнеров с ракетами в положение для пуска.
В Калининградскую область С-400 прибыли в рамках гособоронзаказа в марте. До этого расчеты "Триумфов" провели приемо-сдаточные стрельбы на астраханском полигоне Капустин Яр.
Зенитный комплекс большой и средней дальности С-400 предназначен для перехвата всех видов воздушных целей в радиусе 400 километров во всем диапазоне высот. С подключением дополнительных компонентов дальность работы комплекса вырастает до 600 км.
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Армия , Видео , Оружие , Калининград , Калининградская Область
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