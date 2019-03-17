Оплатили по счетам: Пентагон выступил за превентивный ядерный удар

Не напрасно ведь Вашингтон так серьезно относится к созданию системы глобальной ПРО. Весь ее смысл — атаковать противника при гарантиях того, что тот не сможет ответить. И такой подход крайне опасен.

Военные встали на сторону Дональда Трампа . Глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генерал Джозеф Данфорд в сенате заявил: Вашингтон не должен отказываться от принципа нанесения превентивного ядерного удара по противнику. По его мнению, этот принцип сделает сложнее процесс принятия решений оппонентами об атаке на Соединенные Штаты. Заявление прозвучало, разумеется, не случайно. Полтора месяца назад особо рьяные демократы из конгресса решили ограничить возможности своего "кровного" врага Трампа в качестве главнокомандующего принимать соответствующее решение. Дескать, этому экстравагантному и якобы непредсказуемому человеку крайне опасно доверять контроль над ядерным оружием.

Однако Пентагон придерживается совершенно иной точки зрения, что и понятно. Американский президент последовательно наращивает оборонный бюджет. В этом году он составляет фантастические 716 миллиардов долларов. А в следующем, как ожидается, достигнет абсолютно рекордных показателей — 750 миллиардов. Как тут не поддержать Трампа? Для военных и "оборонки" — это не просто лакомый кусок, а огромный многоэтажный праздничный торт. А для главы государства — возможность нарастить производство и создать рабочие места, то есть выполнить свои предвыборные обещания и тем самым сделать реальный задел на второй срок.

Вот только, если по здравому рассуждению: а может быть, в инициативе демократов есть рациональное зерно, и ее не стоит рассматривать исключительно как элемент внутренней политической борьбы? У США огромный военный потенциал и они в состоянии ответить на реальную угрозу и без принципа превентивной ядерной атаки. Не пора ли отказаться от доктрины "обезглавливающего удара", появившейся во времена холодной войны? Хотя, на данном этапе такие рассуждения выглядят, в общем-то, сугубо теоретическими. Не напрасно ведь Вашингтон так серьезно относится к созданию подконтрольной системы глобальной ПРО. Весь ее смысл — атаковать противника при гарантиях того, что тот не сможет ответить. И такой подход крайне опасен: он развязывает руки и притупляет спасительный для всего человечества, как бы высокопарно это ни звучало, страх получить сдачи.

Впрочем, при огромных миллиардах, вложенных в систему ПРО, она по-прежнему не способна защитить территорию США. Более того, в России разработано оружие, против которого бессилен любой "зонтик". Мировая общественность уже весьма подробно с ним познакомилась. Однако выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности, вероятный выход из СНВ-3, а также резкое увеличение контингента и боевой техники НАТО на границах ставит перед Москвой ребром вопрос адекватного реагирования. Некоторые эксперты предполагают, что в случае размещения американских ракет с ядерными боеголовками в Европе, бессильной станет даже система автоматического ответного удара "Периметр", известная на Западе как "Мертвая рука".

И это понимают на разных этажах российской власти. Уже обсуждается на различных уровнях вопрос об изменении политики России в области применения ядерного оружия. Сейчас она основана на идее "ответно-встречного удара". Но все может измениться, и отнюдь не по прихоти самой Российской Федерации. Не исключено, что активность США приведет к тому, что Москва будет вынуждена перейти к концепции упреждающего ядерного удара. Это, конечно, не самый лучший сценарий для глобальной безопасности. Но обстоятельства складываются так, что он вполне может стать неизбежным.