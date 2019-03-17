США перебросили ядерные бомбардировщики в Европу

Военно-воздушные силы США переправили из Луизианы на базу в британском Глостершире эскадрилью из шести стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress. Об этом сообщает издание Gloucestershire Live.

Самолеты, способные нести ядерное оружие, стали частью развертывания новой тактической группы американских сил в Англии

16 марта одна «Стратосферная крепость» была обнаружена у российских границ в районе Балтики. Сообщалось, что самолет выполнял маневры, имитируя бомбардировку базы Балтийского флота.