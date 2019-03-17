Авиаудары в Сирии: погибли мирные жители

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В сирийской провинции погибли мирные жители при ударе коалиции США 

Рамблер + ещё 3 5 минут назад
В сирийской деревне Багуз в провинции Дейр-эз-Зор при авиаударе коалиции во главе с США погибли 10 мирных жителей, сообщает РИА Новости.
По данным телеканала Syria TV, среди погибших есть дети. Оппозиционное формирование «Сирийские демократические силы» (SDF), поддерживаемое коалицией во главе с США, 10 марта объявило о возобновлении операции против боевиков «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России как террористическая) в деревне Багуз.
Ранее глава пресс-центра SDF Мустафа Бали заявил, что после 9 февраля, когда SDF объявило о заключительной стадии штурма Багуза, около 15 тысяч человек покинули этот район.
Армия , Азия , Ближний Восток , Видео , Катастрофы , Конфликты , Исламское государство , РИА Новости , Дейр-Эз-Зор , США
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