Авиаудары в Сирии: погибли мирные жители

В сирийской провинции погибли мирные жители при ударе коалиции США

По данным телеканала Syria TV, среди погибших есть дети. Оппозиционное формирование «Сирийские демократические силы» (SDF), поддерживаемое коалицией во главе с США, 10 марта объявило о возобновлении операции против боевиков «Исламское государство» ( ИГ , запрещена в России как террористическая) в деревне Багуз.

Ранее глава пресс-центра SDF Мустафа Бали заявил, что после 9 февраля, когда SDF объявило о заключительной стадии штурма Багуза, около 15 тысяч человек покинули этот район.