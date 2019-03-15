За неделю у границ России шпионили 19 летательных аппаратов

За последние семь дней у российских границ были замечены 19 летательных аппаратов, проводивших разведку. Истребители российских ПВО дважды поднимались в небо, чтобы не допустить нарушения границы. Самолеты НАТО активизировали разведдеятельность вблизи российских территорией, несмотря на то что Москва призывала отказаться от подобных полетов. Так, в течение прошлого года у границ РФ были зафиксированы полеты более тысячи самолетов-разведчиков.

За неделю российские истребители два раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границ РФ. Информация об этом содержится в традиционной инфографике, опубликованной в газете Министерства обороны России «Красная звезда».

Согласно информации, в течение недели воздушную разведку вдоль границ РФ вели 19 летательных аппаратов. При этом нарушений воздушного пространства РФ допущено не было. В издании не уточнили, какие летательные аппараты, каких стран вели разведку и в каких регионах России она проводилась. Как отмечает Минобороны, за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 181 летную смену на 69 аэродромах.

В последние несколько месяцев ВВС США увеличили количество полетов самолетов-разведчиков вдоль российских границ.

За минувший год подразделения радиотехнических войск ВКС России зафиксировали и сопроводили у границ РФ порядка 980 тыс. летательных аппаратов, из которых более тысячи оказались самолетами-разведчиками.

Дежурные силы приводились в готовность номер один свыше четырех тысяч раз. Минобороны неоднократно обращалось к Вашингтону с призывом отказаться от полетов разведывательной авиации у границ РФ, однако в Пентагоне на это ответили отказом.

Как сообщалось накануне, у западных границ России американский беспилотник совершил многочасовой пролет. Разведка была произведена на фоне сообщений о том, что в Калининградской области в эти дни должен заступить на боевое дежурство новый полковой комплект комплексов С-400.

За два дня до этого стало известно, что недалеко от Крымского побережья был замечен американский самолет-разведчик. Согласно мониторинговому ресурсу PlaneRadar, самолет взлетел с авиабазы на острове Крит, провел разведывательный полет вдоль Крымского полуострова и вернулся обратно на базу.

В этом же месяце вдоль западных границ Ленинградской и Псковской областей разведку провел самолет ВВС США RC-135V Rivet Joint с бортовым номером 64-14845. Американский радиоразведчик взлетел с военной авиабазы «Милденхолл» в Великобритании, после чего направился в сторону Финского залива. Во время разведывательного полета самолет находился в воздушном пространстве Эстонии.

Как отмечает вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков,

после распада СССР западные страны не вели столь активную разведывательную деятельность у российских границ, так как были удовлетворены сложившимся состоянием дел.

«Крым и Балтийский регион в последнее время являются зоной особого внимания со стороны западных разведслужб. Все прекрасно понимают, что сегодня Российская Федерация оказывает существенное влияние на ход международных событий, поэтому и разведслужбы активизировались. Разведка работает, пытается все выяснить, так как понимают, что Российская Федерация сегодня в военном смысле — глубоко эшелонированное государство», — приводит слова Бобкова РИА «Новости».

Редактор журнала «Арсенал Отечества» , военный эксперт Алексей Леонков объяснил, с какой целью самолеты-разведчики НАТО летают вдоль российских границ.

«Это попытка вскрыть нашу оборону — комплексов ПВО, радиоэлектронных средств военно-технических объектов: средств связи, локации, навигации, а также вскрыть работу наших сил ПВО — имеется в виду ее авиационная составляющая.

То есть посмотреть, как будут реагировать наши самолеты-перехватчики: в какой последовательности будут вылетать, как будут сопровождать. Все это бесценная информация. Она собирается для того, чтобы стратеги, аналитики могли составлять определенные планы по проведению боевых операций в отношении РФ. Все делается только с этой целью», — рассказал эксперт в эфире радио Sputnik

По его словам, количество этих полетов возрастает, когда в России намечаются военные учения, командно-штабные учения или другие мероприятия, которые позволяют получить новые данные или обновить старые.