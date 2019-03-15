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Тяжелые огнеметы «Солнцепек» сожгли бетонный бункер 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Константин Морозов
На полигоне Саперное в Ленинградской области прошли боевые стрельбы самоходных тяжелых огнеметов ТОС-1А "Солнцепек". Термобарические реактивные снаряды превратили в золу и обугленные обломки мишени, изображавшие железобетонные огневые точки, подземные командные пункты и склады условного противника,
Поднятый по тревоге полк РХБЗ совершил марш на полигон. По прибытии на место расчеты "Солнцепеков" отработали норативы по заряжанию своих грозных машин, выходу на огневые позиции, уходу из-под ответного удара после стрельбы и максировке техники, рассказали в пресс-службе Западного военного округа.
Для стрельбы ТОС-1А использовали неуправлямеые реактивные снаряды в термобарическом исполнении. Такой боеприпас создает над целью облако горючего аэрозоля, который взрывается одномоментно. При этом образуется мощная ударная волна, а температура в эпицентре достигает тысячи градусов, гарантированно выжигая все живое. "Солнцепеки" одинаково эффективны и в горах, где отраженные от скал ударные волны усиливают друг друга, и при штурме укреплений. Помимо прочего, подрыв термобарического заряды выжигает кислород в атмосфере, вызывая резкий скачок давления. Избежавших адского огня ждет мучительная смерть от повреждений внутренних органов.
"Солнцепек" — вариант тяжелого огнемета ТОС-1 "Буратино", модернизировый с учетом афганского опыта. Количество реактивных снарядов в пусковой установке уменьшено с 30 до 24 — этого достаточно для уничтожения любого объекта, а сокращение времени стрельбы необходимо, чтобы вывести слабо защищенный ТОС из-под ответного удара. Транспортно-заряжающая машина комплекса также выполнена на базе танка Т-72, что повысило ее мобильность ("Буратино" заряжают с КрАЗа).
Отстрелявшись на Саперном, химики провели тренировку по очистке "Солнцепеков" от последствий оружия массового поражения, а термодымовые машины прикрыли район работ сплошной дымовой завесой. К учениям привлечены более 500 военнослужащих, до 70 единиц боевой техники.
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