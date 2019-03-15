Подлодка «Краснодар» и БПК «Североморск» прошли через Стамбул

Через турецкий пролив Босфор прошла дизель-электрическая подводная лодка "Краснодар". Она идет из Черного моря в Мраморное. Субмарина проходила через Стамбул в надводном положении, как того требуют правила, в сопровождении турецкого корабля.

Видео о прохождении подлодки разместил канал Euronews. Следом за "Краснодаром" прошел Босфор и большой противолодочный корабль Северного флота "Североморск". Он направляется в дальний поход в Средиземное море. Корабль завершил свое двухмесячное пребывание в Севастополе.

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота. Все это время "Североморск" проходил плановое техническое обслуживание, а экипаж находился в отпуске. Его морякам-североморцам предоставили в качестве поощрения за предыдущий дальний поход. С конца сентября по середину декабря 2018 года они действовали в акватории Индийского океана, Аденского залива, Красного и Аравийского морей: обеспечивали безопасность судоходства и боролись с пиратами.

Тем временем отряд кораблей Северного флота во главе с новейшим ракетным фрегатом "Адмирал Горшков" 15 марта преодолел Сицилийский пролив и вошел в восточную часть акватории Средиземного моря.

Российская эскадра в Средиземноморье действует на постоянной основе. В ее составе — около 15 боевых кораблей и судов обеспечения.