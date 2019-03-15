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Уникальный дрон-перехватчик создали в России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Московский авиационный институт создал дрон-перехватчик с автоматическим карабином, предназначенным для прицельной стрельбы по летающим объектам.
«У нас была задача поднять в небо аппарат с оружием, обеспечив максимальную стабильность его работы и высокую точность поражения цели. Схема «утка» позволила сосредоточить приложение сил от стрельбы близко к центру масс беспилотного летательного аппарата. Для старта ему не требуется взлетно-посадочная полоса или катапульта — аппарат может взлетать с любой поверхности без дополнительной подготовки», — передает слова руководителя студенческого конструкторского бюро МАИ Игоря Трифонова РИА «Новости».
В институте рассказали, что дрон-перехватчик весит 23 кг, а длина крыла достигает трех метров. Аппарат вооружен автоматическим карабином 12 калибра, он может провести в воздухе около 40 минут, стреляя по летающим объектам.
В МАИ подчеркнули, что «проект не имеет аналогов в мире».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как беспилотники изменят воздушный бой будущего.
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Армия , Оружие , Игорь Трифонов , МАИ , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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