Уникальный дрон-перехватчик создали в России

Московский авиационный институт создал дрон-перехватчик с автоматическим карабином, предназначенным для прицельной стрельбы по летающим объектам.

«У нас была задача поднять в небо аппарат с оружием, обеспечив максимальную стабильность его работы и высокую точность поражения цели. Схема «утка» позволила сосредоточить приложение сил от стрельбы близко к центру масс беспилотного летательного аппарата. Для старта ему не требуется взлетно-посадочная полоса или катапульта — аппарат может взлетать с любой поверхности без дополнительной подготовки», — передает слова руководителя студенческого конструкторского бюро МАИ Игоря Трифонова РИА «Новости».

В институте рассказали, что дрон-перехватчик весит 23 кг, а длина крыла достигает трех метров. Аппарат вооружен автоматическим карабином 12 калибра, он может провести в воздухе около 40 минут, стреляя по летающим объектам.

В МАИ подчеркнули, что «проект не имеет аналогов в мире».