«Алюминиевые танки» в песках: Узбекистан продемонстрировал свои БМД-1

Армия Узбекистана продолжает эксплуатацию боевых машин десанта первого поколения.

На YouTube-каналах оборонного ведомства этого среднеазиатского государства и Ташкентского военного округа размещены видеоролики, в которых рассказывается о повседневной деятельности войск. В частности, продемонстрированы моменты проведения военно-прикладных состязаний экипажей бронетехники по подобию российского танкового биатлона.

Среди привлеченной техники можно увидеть и БМД-1. В настоящее время Узбекистан является одним из крупнейших эксплуатантов этих боевых машин. По различным оценкам, в подразделениях сейчас находятся около 120 единиц, больше только в ВС Беларуси , где их числится около полутора сотен.

Большая часть имевшихся на вооружении российских ВДВ БМД-1 в настоящее время модернизирована, на них установлены боевые отделения с 30-мм пушками, заменены радиостанции, смонтировано другое современное оборудование. После доработок войска получают уже полноценную технику второго поколения.

Что же касается среднеазиатских "копееек", то они пока служат в том виде, в каком достались вооруженным силам Узбекистана после раздела имущества Советской Армии. Правда, благодаря танкоремонтному заводу, их продолжают содержать в боеспособном состоянии.

БМД-1 были приняты на вооружение 50 лет назад, в 1969 году. Их особенностью стало использование в конструкции алюминиевой брони. Именно поэтому их порой называют "алюминиевые танки".

Машина вооружена 73-мм гладкоствольным орудием 2А28, с которым спарен 7,62-мм пулемет ПКТ. Еще два аналогичных пулемета установлены в передней части корпуса.

Первоначально для борьбы с танками имелся управляемый противотанковый комплекс "Малютка", замененный в конце 70-х годов на более совершенные "Фагот" и "Конкурс".

Мощность двигателя составляет 240 л.с. Максимальная скорость по шоссе — 62 км/ч., на плаву — до 10 км/ч. Боевая масса — 7600 кг. Вместимость — 7 человек.

БМД-1 принимали участие в войнах в Афганистане, Анголе, Ираке, а также в конфликтах на территории бывшего Советского Союза.